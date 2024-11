Руските власти признаха, че за възстановяването на унищожените и пострадали жилища в Курска област ще са необходими повече от 100 милиарда рубли - сума, която им е непосилно да съберат в скоро време. Така че жителите на областта да се заредят с търпение - с много търпение - и когато стане, тогава.

"Ще ни трябват повече от 100 милиарда рубли за възстановяване и компенсиране на унищожените жилища в граничните райони. Разбираме, че разпределянето на такава голяма сума ще отнеме време", заяви губернаторът на Курска област Алексей Смирнов след среща с министъра на строителството и зам.-министъра на финансите на Русия.

Какво правят властите вместо да предоставят сумата от бюджета и да започнат реално работа - ами "редовно" изготвят списъци на пострадалите от обстрелите къщи, и "проучват" възможността да компенсират с жилища под наем хората, които са били принудени да напуснат домовете си. Толкоз - списъци и пожелателни действия в бъдеще.

Още: Сигналите за мародерство на руски войници в Курска област се множат (ВИДЕО)

Според Смирнов засега от федералния бюджет са отделени едва 14,5 милиарда рубли за издаване на жилищни сертификати за бежанците от пограничните райони - нищожна част от необходимата сума.

Припомняме, че руското население в граничната област загуби жилищата си и друга собственост до голяма степен в резултат на преките действия на собствената му армия - руските военни сериозно обстрелват района и хвърлят бомби по главите на сънародниците си, не правейки разлика между свои и чужди. А в по-общ план виновник за войната пък е собственият им президент, когото продължават да преизбират - човекът, заради чиито комплекси и мегаломански имперски амбиции бе стартирана войната срещу Украйна. Русия изравнява руска земя с авиобомби - зловещ пример в Курска област (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ето и друг пример за "помощ" - възрастни рускини, изселени от домовете си в Курска област, получават вместо финансова компенсация "духовна подкрепа" под формата на концерт на баян и много пожелания да са здрави.

Elderly Russian babushkas, displaced from their homes in the Kursk region due to war unleashed by Putin, are offered spiritual support instead of financial compensation—through a heartwarming mini-concert on the bayan. pic.twitter.com/fwivzFMkXq