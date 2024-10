Сигналите за мародерство на руски войници в Курска област се множат (ВИДЕО)

Сигналите за случаи на мародерство в Курска област се увеличават. При това става въпрос за случаи, в които виновниците са военнослужещи в руската армия.

Пореден пример от Коренево - украинците не успяха да превземат това населено място, като достигнаха само до покрайнините му досега, а след стартиралата руска контраофанзива в началото на октомври украинската армия отстъпи малко по-назад.

Чеченският генерал Апти Алаудинов, който ръководи специалните части на чеченската формация "Ахмат", вече призна, че имало стотици случаи на мародерство от страна на руската армия в Курска област. Алаудинов пак коментира темата и след като преди над седмица заяви, че няма нито един докладван случай на мародерство с бойци от "Ахмат", сега вече посочи, че имало един: Генерал на Кадиров полудя при въпрос защо чеченците избягали от украинската армия в Курск (ВИДЕО)

"Ахмат" не е формация, която има части само в руската армия - чеченският "отряд" всъщност разполага с части, които са зачислени дори към Росгвардия, отделно частите са разделени според предназначението си - дали специално или не.

Russian soldiers are reportedly looting and pillaging homes in Russia's Kursk region. A video from Korenevo shows residents returning to find their apartment ransacked, despite no Ukrainian soldiers having been in the area.



Apti Alaudinov confirmed numerous incidents of looting… pic.twitter.com/FD2QSqqmci