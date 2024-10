58 управляеми авиационни бомби (КАБ) са хвърлени от руската щурмова авиация само на 17 октомври, 2024 година на руска територия - в Курска област. Това сочат данните от официалната сводка на украинския генщаб.

Изравняване със земята, независимо дали става въпрос за наше или чуждо - тактиката на бомбения килим е отдавна познат руски военен прийом. Преди пълномащабната война в Украйна, тази тактика беше приложена и в Сирия, под ръководството на бившия главнокомандващ руската армия в Украйна (след кариерата си в Сирия) генерал Сергей Суровикин. Именно за "подвизите" си в Сирия Суровикин получи прозвището "Армагедон": Кой е Армагедон - новият командващ руските сили в Украйна

Пример за руско село, съсипано от руските бомби - Свердликово, в района на Суджа. Селото се намира до село Лебедовка, където през септември украински телевизии снимаха и излъчиха репортаж с историята на многодетно семейство, в което има двумесечно бебе (КАРТА).

The Russian military drops bombs on its own citizens who remained in the Kursk region.



The village of Sverdlikovo after the strikes of the guided bombs.



Not far from the place where the bombs were dropped, in Lebedivka, lives a family with a two-month-old baby and other… pic.twitter.com/EfOdaVhV4X