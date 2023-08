Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО)

Малкият миньорски град се намира в Донецка област и сега е една от отправните точки на украинската контраофанзива, с цел към големия логистичен хъб Волноваха. Но през зимата на 2022-2023 година руснаците атакуваха в това направление - със 155-та бригада на морската им пехота.

ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

Срещу руските сили се изправи 72-ра украинска механизирана бригада. Резултатите от действията ѝ бяха толкова добри, че доведоха до трус в руското висше командване: Той е луд идиот: Руски генерал е изритан заради чутовно фиаско в Украйна (ВИДЕО)

Сега излезе ново видео от тогавашните боеве, което дава представа какво се е случвало на руските военни - вижте сами:

