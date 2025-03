Тръмп ни ограбва с редкоземните богатства: Тревога в Украйна заради нов вариант на споразумението

58 страници и 18 глави споразумение за редкоземните украински елементи - това е най-новият вариант на споразумение между Украйна и САЩ според украинския депутат Ярослав Железняк. Той твърди, че е получил документа от свои източници в украинската държавна администрация, като проектоспоразумнието е с дата 23 март.

Желязняк предупреждава - това вече не е рамково споразумение, а е много конкретен договор и не е изгоден за Украйна. Затова той призовава да има предоговаряне.

Накратко какво е голям проблем според него - редкоземните природни богатства на Украйна ще се управляват от петима души, като трима ще са от САЩ. Въпросните хора ще имат пълно право на вето, включително първоначално върху инфраструктурни проекти и продажба на ресурси на други страни. И още:

❗️U.S.-Ukraine deal on mineral resources will be indefinite — and any changes will require American approval, says Ukrainian MP



The draft agreement covers all natural resources, including oil and gas, and contains no security guarantees, the lawmaker noted. pic.twitter.com/BiPneFyXqD