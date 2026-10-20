Тръмп заплашва, украинците още по-силно са готови да се съпротивляват: Ново проучване

Не само че няма намерение да се предават, ами дори стават по-твърди в позицията си да воюват за свободата си до последна капка кръв - това сочат резултатите от ново социологическо проучване на обществените нагласи в Украйна - ОЩЕ: Републиканци се заканиха на Тръмп да му спрат пари заради Украйна. Русия и Иран му се подиграват (ОБЗОР - ВИДЕО)

Проучването е на Киевския международен институт по социология (KIIS) и то за периода 8-16 октомври, 2026 година - т.е. точно времето на обявените от Тръмп дизелова сделка с Путин и уж енергийно примирие в Украйна, ясно сочи, че украинците още повече показват желание да воюват и да не попадат под властта на Путинова Русия. 61% от запитани над 1000 респонденти категорично са против да се отстъпва каквато и да е част от Донбас на Путин без бой, за да има мир, като този резултат е без промяна от началото на август насам. Процентът е бил 57 на сто точно преди Тръмп да обяви дизеловата сделка и да почне да притиска Украйна – ясна тенденция как отговарят украинците на това. 66% от хората в Киев са на тази позиция - а украинската столица е мишена на руските ракети и дронове постоянно. 55% в Харков са против, там явно хората са по-отчаяни, но далеч не толкова, че да са предадат при всички случаи. 73% смятат, че Украйна не трябва да променя дипломацията си и да се наведе малко повече, за да омилостиви Путин да има мир – точно това, което Тръмп пак се опитва да прокара. Междувременно, рейтингът на Тръмп вече стигна ново историческо дъно.

The consequences of the latest Russian attack on Kyiv. In one district, a crater formed in a courtyard between a medical facility and a residential high-rise building, with missile debris lying nearby. https://t.co/Mp7ecdoCLI — WarTranslated (@wartranslated) October 19, 2026

Освен това, 84% от отговорите считат напълно или като цяло са съгласни, че "Русия иска да завладее Украйна, следователно не е готова за мир, в който Украйна ще бъде суверенна държава със силна армия". А 62% от украинците са готови да търпят войната дотогава, докато не извоюват и получат гаранции за сигурност и мир, който да не е заплашен от Путин веднага щом Русия се възстанови от сегашната война.

И още – 92% от украинците са убедени, че Путин е заповядал на руската армия да бомбардира Украйна така, че да съсипе икономиката ѝ и да ги накара да се предадат, за да не умрат от глад – ОЩЕ: Колко са преките загуби за украинския бизнес от началото на годината: Говори премиерът на страната

Заключението в проучването

"Украинците знаят от горчив опит какво е, когато вражески ракети или дронове поразяват цивилни домове и унищожават живота на невинни хора. Разбира се, украинците разбират ценността на мира и искат той най-накрая да се възцари на нашите, украинските земи.

В същото време украинците осъзнават, че войната е екзистенциална и че Русия не иска Украйна да бъде независима, суверенна държава със силна армия. И затова мирните преговори, които продължават от дълго време, не са довели до нито един пробив. Сред украинците 75% допускат мирни преговори с Русия, тоест украинците са отворени за дискусии и дори за трудни компромиси. Само не компромиси, които са едностранни отстъпки и едностранно разоръжаване с ограничения на суверенитета, тъй като това всъщност би било "покана" за Русия и руснаците да продължат геноцидните си действия в съвсем близко бъдеще".

Отделно, за Зеленски и настроенията спрямо него в Украйна пише следното: "Украинците имат различни мнения за Зеленски и мнозина искат да видят нов човек начело на държавата след войната, но хората в Украйна са напълно наясно, че всякакви мирни усилия са осуетени от Русия и нейните имперски амбиции. Не ни е нужен фестивал на демокрацията, а пакети с ракети-прехващачи за комплекси "Пейтриът" и съюзници, които наистина се придържат към принципите на ангажираност към свободата и демокрацията, принципи, при които жертвата на непровокирана агресия (на която е била "гарантирана" сигурност в замяна на отказ от ядрени оръжия, Меморандума от Будапеща от 1994 година) получава цялата необходима подкрепа и не се превръща в изкупителна жертва, докато печеливша търговия се гради с агресора върху украинска кръв.

Резултатите от нашето проучване за пореден път доказват, че много хора както на Запад, така и на Изток все още имат ограничено разбиране за Украйна и украинците (и все още сякаш ни гледат през призмата на "руската експертиза"). Отново, украинците искат мир, но между капитулацията сега с почти неизбежния риск от руски геноцид по-късно и съпротивата сега с надеждата да постигнат приемливи условия, украинците избират да продължат да се съпротивляват".