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Републиканци се заканиха на Тръмп да му спрат пари заради Украйна. Русия и Иран му се подиграват (ОБЗОР - ВИДЕО)

20 октомври 2026, 10:03 часа 3259 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
Републиканци се заканиха на Тръмп да му спрат пари заради Украйна. Русия и Иран му се подиграват (ОБЗОР - ВИДЕО)

Все повече републиканци в Камарата на представителите се обръщат срещу американския президент Доналд Тръмп заради откровените глупости с мирис на предателство, които той твори срещу Украйна и с които подкрепя най-големия исторически съперник на САЩ – Русия. На първо място, това е сделката с руския диктатор Владимир Путин за доставка на руски дизел за американския пазар. Това коментира The Hill в свой материал. В момента Конгресът е във ваканция заради предстоящите на 3 ноември избори, където се очертава сериозна загуба за републиканците именно заради действията на Тръмп.

Скорошно вътрешно проучване в Републиканската партия показа, че 95% от твърдите привърженици на Тръмп остават зад него (движението MAGA). Но от останалите републиканци едва 47% вече подкрепят Тръмп – а общият му рейтинг на одобрени в САЩ вече е рекордно нисък, НАУЧЕТЕ: Никой не оценява колко велик президент съм – аз го казвам

На този фон, републиканци в Конгреса като Дон Бейкън от Небраска вече говорят, че ще блокират важни законодателни инициативи на Тръмп, ако не се спре. Например – готвени поне 350 млрд. долара нови военни разходи, които американският военен министър Пийт Хегсет иска в пакет с рекордния военен бюджет от 1,5 трилиона долара за догодина. 17 млрд. долара от тези пари са за лелеяната от Тръмп противоракетна инициатива "Златен купол", както и 47 млрд. долара за увеличено производство на боеприпаси. Друг републиканец, Брайън Фицпатрик, предупреди, че ще има последствия за различни министерства и агенции заради ограничаването на Starlink за Украйна. Няма да получат пари, ако не си изпълняват задълженията, каза той. В публикация в личния си профил в социалната мрежа "Х", той посочи, че ще говори с украинския президент Володимир Зеленски за Starshield (военния вариант на Starlink), за санкциите срещу Русия и "други въпроси, свързани със защитата на нашия силен съюзник Украйна". Фицпатрик се закани, че всеки, който опита да ограничи Starshield за Украйна, ще бъде разследван и ще отговаря пред Конгреса. "Конгресът недвусмислено ще потвърди, че Украйна е незаменим съюзник на Съединените щати, че Русия е самопровъзгласил се враг на Съединените щати и че Съединените щати ще подкрепят и защитават 100% украинския народ в борбата му за свобода срещу това брутално, незаконно и непровокирано руско нашествие. Съединените щати трябва да предоставят всякакво отбранително оборудване, от което Украйна се нуждае, за да се защити. Съединените щати не трябва да внасят нито капка руски петрол. Санкциите срещу руския режим трябва да бъдат по-сурови и по-силни от всякога. Всеки един от тези въпроси ще бъде внесен в Камарата на представителите – и всеки един от тях ще бъде приет с огромно мнозинство. В края на краищата, това би направил Роналд Рейгън. Украйна може и ще победи Русия", добави Фицпатрик – ОЩЕ: Заради сближаването му с Русия: Все повече републиканци заплашват да блокират инициативи на Тръмп

Тръмп – не го слуша главата или е предател? Или и двете?

"Честно казано, Русия се държи разумно спрямо Украйна като цяло. Не са направили нищо особено извънредно" - поредните вбесяващи думи на Тръмп на фона на поредното брутално убийство от руска страна на цивилни в Украйна, включително бебе и 11-годишно момиче и то насред парк, докато се разхождат – ОЩЕ: Шестима загинали, сред тях бебе, майка му и 11-годишно момиче, след руска атака срещу парк в Харковска област

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Отделно Тръмп избълва още един куп щуротии – че Украйна нищо не е дала на САЩ. Интересно ако Украйна я няма и Русия открито атакува Източния фланг на НАТО, като страна-член на Алианса какво ще трябва да дадат Съединените щати? Но президентът на САЩ пак упражни натиск да бъде сменен украинския му колега Володимир Зеленски, друг да води преговори в Русия и то точно след като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков няколко часа по-рано каза, че без Киев не може да има мирно споразумение, но многозначително не коментира кой от Киев ще води преговори и ще подписва бъдещ мирен договор. И още от Тръмп – Зеленски не знаел какво говори, като казва, че Тръмп застава на грешната страна на историята, подкрепяйки Путин. Американският президент стигна в нахалството си да каже и, че ако Зеленски го слушал, щял вече "да уреди" войната – казва го човекът, който обясняваше в предизборната си кампания как щял да спре войната собственоръчно за 24 часа – ОЩЕ: "Време е да намери друг преговарящ": Тръмп с остра атака срещу Зеленски, хвали Путин и Си (ВИДЕО)

На този фон, Reuters съобщи, че Джаред Къшнър (зетят на Тръмп) и Стив Уиткоф (специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток) може да пътуват до Норвегия за нови преговори за Украйна – там предстои визитата на Зеленски. Засега не е сигурно, че Зеленски ще присъства на преговорите от страна на украинската делегация, предварителният график сочи, че вероятно ще е там.

Междувременно Зеленски организира видеоконферентна среща с членове и на двете големи партии в САЩ, които сега са в Конгреса (Фицпатрик посочи точно това събитие в цитираната му по-горе публикация в "Х"). На нея той подчерта това, което вече каза пред западни медии – че Украйна е предложила да спре ударите си по руските рафинерии за 30 дни и в замяна Америка да помогне да бъде защитено украинското небе, за тези 30 дни, с ракети-прехващачи за ПВО системите "Пейтриът" (Patriot). "Това ще е честно. За съжаление не срещнахме отклик (от администрацията на Тръмп) и за този вариант", наблегна украинският президент, който по-рано заяви, че САЩ доставят по едва 12 ракети-прехващачи Patriot месечно на Украйна:

Зеленски беше категоричен – има политическо решение от САЩ да се забавят помощта и подкрепата за Украйна в рязък контраст с това, което украинците правят на бойното поле. "Знаем, че Пентагона забавя доставките на ракети, които нашите партньори вече са платили (бел. ред. - програмата PURL, с която Тръмп се хвали). Сега нов пакет ракети чака подписа на г-н Хегсет (военния министър на САЩ), доколкото знам. И сега наши партньори в Европа чакат одобрение от САЩ да ни прехвърлят ракети-прехващачи Patriot от собствените си резерви (такова разрешение за трансфер към трета страна е нужно, защото това е американско оръжие)", обобщи украинският президент. По-рано The Washington Post публикува статия, според която администрацията на Тръмп отлага одобрение да се прехвърлят ракети-прехващачи Patriot на Украйна. Украинският президент твърди и, че поредната масирана руска комбинирана въздушна атака през нощта на 19 октомври е нанесла щети на 28 подстанции и други критични украински енергийни съоръжения. Той също така съобщи на представителите на Конгреса в САЩ, че Starlink/Starshield спира да функционира при скорости от 130-161 км/часа на движещи се обекти в различни сектори на фронта, което забавя логистиката и ограничава използването от Украйна на различни дронове, особено системи за удари на средни дистанции и прехващачи срещу руски реактивни дронове клас "Шахед". Отделно Зеленски се срещна в Киев с представители на Lockheed Martin, за да обсъдят разширяването на доставките на оръжие за Украйна, специално Patriot и боеприпаси за F-16, с които се спират руски ракети и дронове. За капак Зеленски пак заяви, че САЩ не са издали ранно предупреждение за атака с руски балистични ракети срещу Украйна и то вече 3 пъти. "Досега не сме получили ясно обяснение от партньорите ни от Вашингтон защо това се случва", каза Зеленски – ОЩЕ: Сводка специално за Иво Христов: Операция "Вивалди" - при Лиман руснаците не спират да отстъпват (ВИДЕА)

Всичко, което Зеленски обясни, се вижда в поведението и думите на Тръмп: "Ние дадохме много на Украйна, те не ни дадоха нищо". И пак стари клишета как в първия му мандат той дал на Украйна противотанкови системи Javelin и с тях било спряно руското настъпление към Киев. Германският канцлер Фридрих Мерц отговори задочно на Тръмп: "От началото на миналата година (2025 година) Коалицията на желаещите, но без САЩ, плаща за защитата на Украйна. Това е сериозен товар за нашите бюджети, но го правим и ще се стараем да го правим, докато тази ужасна война свърши". А вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също се включи – съюзници сме с Украйна, но да не удрят руските рафинерии, защото поскъпвал дизелът за американците. Това при положение, че не остана човек по света, който да не е наясно и да не каза, че за скъпите горива на първо място е виновна непремерената война на Тръмп с Иран, която той не спечели и Ормузкият проток остава ефективно затворен за корабоплаване. През пролива минава над 20% от световната търговия с петрол:

Русия се подиграва на Тръмп, Иран не изостава

"Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия е направила много малко за Иран. Китай можеше да направи много повече за Иран. Когато Китай не прави толкова много, може би нищо за Иран, а Русия прави много малко за Иран, аз го разглеждам като много положително нещо". Точен цитат от поредната излагация (да, дефектна дума) на Тръмп, която бързо-бързо лъсна за пореден път.

На съвместна пресконференция, външните министри на Русия и Иран Сергей Лавров и Абас Арагчи буквално се подиграха на Тръмп. "Убеден съм, че каузата на Иран, като каузата на Русия, е правдива", заяви Лавров. Той го каза след като пак сложи мантията на Кремъл на защитник на света от западните елити. А Арагчи настоя, че САЩ се опитват да оправдаят войната срещу Иран от историческа гледна точка, като търсят случаи назад във времето кога Иран ги е нападал – това били опити да се самозаблудят и да заблудят международното общество:

Отделно Арагчи, точно като Тръмп, атакува вербално Европа – генералният секретар на НАТО Марк Рюте казал, че над 500 американски изтребители излетели от европейски бази за операции срещу Иран, значи Европа е помагала на Тръмп, който не спира да се оплаква при всеки сгоден случай как НАТО и Европа не му помогнали. "Европа трябва да отвори очи за реалността. Европейците, точно както американците, страдат от грешни изчисления и погрешни предположения. Чрез погрешните си политики те станаха отговорни за много от войните и проблемите, които виждаме по света. Чрез погрешните си политики европейците удължиха войната в Украйна", добави иранският външен министър:

Украйна не се предава въпреки всичко

Поредно социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS) и то за периода 8-16 октомври, 2026 година - т.е. точно времето на обявените от Тръмп дизелова сделка с Путин и уж енергийно примирие в Украйна, ясно сочи, че украинците още повече показват желание да воюват и да не попадат под властта на Путинова Русия. 61% от запитани над 1000 респонденти категорично са против да се отстъпва каквато и да е част от Донбас на Путин без бой, за да има мир, като този резултат е без промяна от началото на август насам. Процентът е бил 57 на сто точно преди Тръмп да обяви дизеловата сделка и да почне да притиска Украйна – ясна тенденция как отговарят украинците на това. 73% смятат, че Украйна не трябва да променя дипломацията си и да се наведе малко повече, за да омилостиви Путин да има мир – точно това, което Тръмп пак се опитва да прокара. 84% от отговорите считат напълно или като цяло са съгласни, че „Русия иска да завладее Украйна, следователно не е готова за мир, в който Украйна ще бъде суверенна държава със силна армия“. А 62% от украинците са готови да търпят войната дотогава, докато не извоюват и получат гаранции за сигурност и мир, който да не е заплашен от Путин веднага щом Русия се възстанови от сегашната война.

И още – 92% от украинците са убедени, че Путин е заповядал на руската армия да бомбардира Украйна така, че да съсипе икономиката ѝ и да ги накара да се предадат, за да не умрат от глад – ОЩЕ: Колко са преките загуби за украинския бизнес от началото на годината: Говори премиерът на страната

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украинската обществена медийна мрежа "Суспилно" съобщи, че Дмитро Рогозюк е заменил Андрий Билецки като командир на Трети армейски корпус на Украйна. Рогозюк преди това е командвал 60-та механизирана бригада. Той е участвал в отбраната на Киев, докато е служил в "Азов", по-късно се е присъединил към Трета отделна щурмова бригада и е отговарял за планирането на бойните операции там. Сега той поема командването на Трети армейски корпус от Билецки, който е повишен до командващ новосформираната групировка "Център". На Билецки е било предложено да поеме командването на сухопътните сили на Украйна, но той не е пожелал, защото иска да е по-близо до бойната обстановка - Още: Украйна: Русия е мобилизирала 46 000 чужденци от 151 страни, за да воюват срещу нас

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 19 октомври е имало 206 бойни сблъсъка спрямо 204 на 18 октомври. Руснаците са хвърлили 217 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 56 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2607 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 450 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8784 FPV дрона, което е с 370 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещият участък на фронта за последните 24 часа е Южнослобожанското – пограничния район на Харковска област, най-вече източно от град Вовчанск. Там е имало 26 руски пехотни атаки, има и украински данни за контраатаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). 21 руски пехотни атаки са регистрирани за последното денонощие в Покровското направление. 15 са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Постепенно руската армия подобрява позициите си в Добропиля, уверява в дневния си обзор Z-каналът "Рибар", без показва геолокализирани видеокадри, които да го доказват. "Есенните мъгли, както точно преди година, значително помагат на врага да се движи пеша и увеличават темпото му на инфилтрация, точно както миналата година по време на щурма на Покровск. Колкото по-далеч може да стигне врагът, без да укрепи новите си позиции, толкова по-лошо ще бъде за тези негодници, които са с еднопосочен билет, защото с настъпването на зимата каретата се превръща в тиква и ще остане само един път - към смъртта", пише украинският военен телеграм канал "Офицер", визирайки зимните условия на по-ясно време и възможност с дронове и пехотни групи да се разчистват руски позиции. От украинска страна има и твърдение, че руското командване е пратило и праща руски войници към Добропиля със задачата да се снимат с руското знаме там, ако оцелеят, и така да лъжат, че градът е превзет. 12 руски пехотни атаки са организирани в Лиманското направление, а 11 – в района на Гуляйполе и западно от него, Запорожка област.

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Тази нощ руското военно министерство съобщава, че е свалило 136 украински далекобойни дрона над руска територия. То твърди, че е поразило кораб при влизането му в пристанище Одеса, уж с военен товар, както и три в пристанището на Рени, на река Дунав. Има пожари в енергийни обекти в Одеса, а в Хмелницки има двама загинали и двама ранени, както и щети по две предприятия, съобщава украинската спешна служба. В Житомир руски обстрел е нанесъл щети по жп инфраструктура, в Киевска област са загинали трима души. Иначе украинските ВВС съобщават, че тази нощ Русия е изстреляла 165 далекойни дрона по цели в Украйна, 105 са били реактивни. Свалени са 115, на 30 места е имало удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни системи.:

Според анализ на ASTRA (руски опозиционен информационен телеграм канал), в Тамбовска област украински дронове са уцелили и подпалили линейната оперативна станция "Николско" (ЛОДС). Тя е ключов елемент от магистралния петролопровод "Дружба" и се занимава с приемането, съхранението, изпомпването и транзита на петрол и петролни продукти. Капацитетът на станцията за изпомпване на петролни продукти се оценява на до 300 000 тона на ден. Губернаторът на областта Евгений Первишов съобщи в официалния си канал в Телеграм за пожар "в помещенията на едно от предприятията в Мичурински район". Според губернатора, четири дрона са били свалени над региона през нощта, няма пострадали хора пострадали.

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