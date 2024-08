Роднините на Зелимхан Хангошвили (на заглавната снимка) - чеченския полеви командир, убит от Вадим Красиков, - са разочаровани от освобождаването на убиеца. Той бе пуснат на свобода и се върна в Русия след мащабната размяна на затворници със САЩ и Запада, а диктаторът Владимир Путин лично го посрещна.

Putin personally meets the killer on the red carpet



Killer Vadim Krasikov, sentenced to life in prison in Germany for murdering a former Chechen commander in the center of Berlin, has become one of the key figures in the recent prisoner exchange between Russia and the West.… pic.twitter.com/MGet2gQ2Dy