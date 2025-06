Убитите и ранените руски войници в Украйна: Стряскащи натовски данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съотношението между убити и ранени при руските войници във войната в Украйна не отговаря на това, което е въведено като норма в учебниците по военно дело за всяка голяма война, в която има сухопътни действия. С думата "жертви", когато се оценяват загубите в жива сила на дадена армия, се обозначават както убитите, така и тежко ранените, които не могат повече да се върнат на фронта да се бият. Според материал във ведомственото издание на украинската армия Army Inform, базиран на данни от НАТО, руската армия понася по средно 1140 жертви на ден в периода януари – април 2025 година. От тези 1140 жертви, 975 са убити – а "нормата по учебник" е съотношение 3:1 на ранени и убити. Всичко това е цена, платена за минимален руски напредък – 0,2% от територията на Украйна е окупирана от руската армия от началото на 2025 година съгласно казаното от Павло Палиса, зам.-началник на украинския президентски кабинет.

По отношение на процесите в руската армия, вчера имаше рейд на руските служби в редакцията на руската държавна медия Ura.ru. Бяха задържани няколко души, като се появиха спекулации, включително в ТАСС, че причината е получаване на пари от "чуждестранен агент". Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче напомня в дневния си обзор, че Ura.ru на няколко пъти съобщаваше за промени в командването на руската армия, които иначе не излизаха в други официални канали.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна скочи доста рязко на дневна база. На 5 юни по официални украински данни са станали 204 бойни сблъсъка, което е с 35 повече спрямо 4 юни. Руснаците са хвърлили 79 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 39 по-малко на дневна база. От тях 22 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска земя – там, където още малко след Великден руската армия уж победи окончателно по думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 6000 изстреляни снаряда т.е. цели 1100 повече на дневна база. Руската армия е използвала почти 3500 FPV дрона-камикадзе т.е. с 600 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian Air Force Mi-24 helicopter crew successfully shot down a Russian Shahed-136 kamikaze drone over Ukraine using onboard cannon fire. pic.twitter.com/7FlvA8VrIM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2025

Отново най-силният руски натиск е в Покровското направление – 76 отбити руски пехотни атаки там. В съседното от юг Новопавловско направление са спрени още 26 руски пехотни атаки – украинският генщаб продължава да сочи районите на Константинопол и Богатир като места на бойни действия. В Лиманското направление е имало 20 руски сухопътни щурма, в Торецкото – 18, а в Курска област – 16. По-висока руска военна активност е имало и в Харковска област, при разрушения от бойните действия град Вовчанск – 9 руски пехотни атаки.

🇺🇦 The 3rd Operational "Spartan" Brigade reports eliminating Russian assault troops attempting rapid advances on electric scooters in the Pokrovsk sector.



Russian forces used motorcycles to deliver supplies and electric scooters to infiltrate positions. UAV operators intercepted… pic.twitter.com/IAZ7iP4ckL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2025

(КАРТА) В Торецкото направление руснаците вече са в северните покрайнини на Кримско т.е. още напредък към линията от силни украински защитни покрайнини по западната част на град Торецк и отвъд. Говорителят на украинското командване "Луганск" подполковник Дмитро Запорожец каза, че през месец май руснаците са използвали 10 000 FPV дрона в Торецкото направление, а през април бройката е била 7000.

Lyut assault brigade fighters, together with allied units, conducted bold armored vehicle operations in Toretsk, targeting Russian-occupied buildings with TM-62 anti-tank mines. Russian FPV drones engaged the vehicles during withdrawal. The operation -unfortunately- resulted in… pic.twitter.com/OLROJjGzVW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2025

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов критикува организацията на защитата в Сумска област. По думите му в канала му в Телеграм, всяка структура действа сама за себе си – Украинската държавна полиция, Украинската национална гвардия, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и Украинската териториална отбрана. Липсата на централно, обединително командване, пречи, категоричен е той.

За пограничните райони в Суми руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“ пише, че украинците опитват да контраатакуват, но инициативата е в ръцете на руската армия. Каналът добавя, че в Купянското направление има руски позиции в северната част на село Кондрашовка, т.е. на северния фланг на град Купянск, но не в близост до града – това се потвърждава и от ISW, на база геолокализирани видеокадри, на които се вижда издигането на руско знаме. "В посока Курск продължава смелата (руска) отбрана в района на Тьоткино, врагът продължава атаките, усложнявайки снабдяването на нашите предни части и хвърляйки нови сили в битка", казва руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", като отчита издигане на руското знаме в село Ридкодуб (Редкодъб), в Лиманското направление – северно от град Лиман, при река Жребец.

Тази нощ Русия удари тежко Киев, докато далекобойни украински дронове всяха ужас и нанесоха щети по руски военни обекти в няколко области на Руската федерация. В Киев загинаха трима украински спасители, дошли да помагат след поредна ударена от руснаците жилищна сграда. Това е поредната трагедия след като вчера руската армия пак срина Херсон. Руското военно министерство отчита 174 свалени дрона в периода 20:00 часа на 5 юни до 4:20 часа на 6 юни – без допълнителни данни в коя област колко дрона са свалени, само изброяване на обстреляните области: Брянска, Ростовска, Саратовска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Рязанска, Тулска, Белгородска, Тамбовска, Московска и Крим. Последствията от атаката в Енгелс и поредното подпалване на петролната база "Кристал" вижте в долните видеа.

