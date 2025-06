21 000 кв. метра пожар в Московска област: Горят складове с масла (ВИДЕО)

Втори огромен пожар избухна в Русия. След като пламъци обхванаха рафинерия на "Лукойл" в Костово, в Пушкино, Московска област, се запали предприятие за моторни и смазочни масла. Очевидци съобщават за силни взривове - предвид лесно запалимите вещества в предприятието това е напълно обяснимо. Запалени са складове на "Лукс ойл".

A fire broke out at a warehouse in Pushkino, near Moscow, containing flammable liquids in barrels, gas cylinders, and pallets. pic.twitter.com/T1wnYlCBYx — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2025

Another major fire broke out at a fuel and lubricant depot, this time in the Moscow region town of Pushkino. The fire is spreading rapidly. Over 50 rescuers and 12 vehicles are involved in firefighting efforts. pic.twitter.com/0PP1oTSmIU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 7, 2025

Промрекълският телеграм канал Shot твърди, че няма връзка със 7 служители, работещи в складовете. Огънят поглъща много бързо нова и нова площ - вече е обхванал цели 21 000 квадратни метра по данни на руското министерство на извънредните ситуации. Извършва се евакуация на служители на предприятието. Над 50 пожарникари и 12 пожарни автомобила гасят.

Към мястото на инцидента пътува лаборатория за измерване на вредни вещества във въздуха.

