Ключов завод за въглища в Украйна е в руини (ВИДЕО)

Още преди месеци Украйна беше принудена да затвори предприятието "Свято-Варваринская", което добиваше и обработваше коксови въглища при град Покровск. Градът е в епицентъра на сегашните бойни действия, като руската армия е на около 3-5 километра от него, но "заседна" там от вече половин година и не успява да пробие засега. Собственик на завода е "Метинвест" - Още: С напредването на руските части: Украйна спря производството на въглища в Покровск

Горните видеокадри ясно показват защо се стигна до затварянето на завода - той отдавна стана цел на руските обстрели и е невъзможно там да се поддържа нормална работна дейност: Руското настъпление принуждава Украйна да затвори ключова въглищна мина: Какви ще са последиците?

"Не сме деца, които си играят с Путин на детска площадка в някой парк. Той е убиец, дошъл в този парк да убива деца". Така украинският президент Володимир Зеленски отговори на въпрос в телевизионно интервю за поредната изцепка на американския президент Доналд Тръмп и как Русия и Украйна били като биещи се деца в парка - трябвало да ги оставиш да се побият и тогава да се намесиш - Още: "Бой между две малки деца в парка": Тръмп със странно сравнение, заплаши със санкции и Киев, и Москва (ВИДЕО)

Зеленски заяви директно - човек, който живее на хиляди километри от Украйна, не може да разбере болката ѝ. Това не се отнася само за Тръмп, а за всеки, който не живее в Украйна, уточни той.

“We’re not kids playing with Putin in a park. He’s a killer who came to murder children,” Zelenskyy said, rebuking Trump’s remarks about him and the Russian dictator. Ukraine’s pain, he added, is hard for any non-Ukrainian, including the U.S. President, to fully grasp. pic.twitter.com/x9Ti1qrv7P