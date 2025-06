Европа дава още оръжия за Украйна, Рюте недоволства как Русия бие НАТО със снарядите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продължаващата с пълна сила война в Украйна предизвика нови мерки за оказване на военна помощ на нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин държава. Поредна среща във формата "Рамщайн" - той включва всички желаещи страни-членки от НАТО да предоставят оръжие, боеприпаси, разузнавателни данни и т.н. - очерта нови пакети от военна помощ за Украйна. Срещата протече без участието на САЩ за пръв път от началото на пълномащбната война в Украйна – американският министър на отбраната Пийт Хегсет отказа да се включи дори дистанционно, но днес, 5 юни, ще се включи в срещата на министрите на отбраната на НАТО.

И така – Великобритания обеща помощ от 350 млн. паунда, с които Украйна ще получи 100 000 дрона. За сравнение, през 2024 година с британска помощ Украйна се е сдобила с 10 000 дрона. Пакетът с дронове е само част от пакет от 4,5 млрд. паунда военна помощ на Обединеното кралство за Украйна през 2025 година. 247 млн. паунда ще бъдат похарчени за обучение на украински военни, а Великобритания се готви да достави и 140 000 артилерийски снаряда, става ясно от официално съобщение на сайта на британското правителство.

Освен това – потвърждение на Германия за ангажимент да бъде оказана военна помощ за Украйна в размер на 5 млрд. евро. Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че първата украинска оръжейна система с голям обсег, произведена в Украйна с финансовата подкрепа на Германия, може да влезе в експлоатация в украинската армия в рамките на „само няколко седмици“. Нидерландия ще допринесе с още 400 млн. евро, като този пакет ще включи миночистач, нови военни лодки и катери плюс морски дронове. Белгия също ще даде на Украйна миночистач и до 2029 година ще осигурява военна помощ в размер на 1 млрд. евро годишно. Норвегия ще даде 700 млн. долара за дронове за Украйна, а Канада – още 45 млн. долара, в които влизат бронетранспортьори и системи за електронно заглушаване. Швеция отделя 440 млн. евро за международни инициативи за закупуване на артилерийски снаряди, дронове и други оръжия за Украйна.

Украинският министър на отбраната Рустем Умеров обяви, че Украйна ще създаде съвместни военнопромишлени предприятия (джойнт венчъри) в чужбина. Произведените там оръжия ще идват в Украйна, за да ѝ помогнат да устои на руската агресия:

🇺🇦 Ukraine will establish joint defense ventures abroad with partners, Defense Minister Umerov announced after the Ramstein meeting.



All weapons produced will be transferred to Ukraine during the war. Ukrainian firms will invest in Ukraine Defense Contact Group (UDCG) countries,… pic.twitter.com/jXqfVBhWya — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2025

Същевременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрично каза, че Русия в момента произвежда амуниции (снаряди и ракети) четири пъти по-бързо, отколкото го прави НАТО. "За три месеца правят това, което ние правим за година. Наистина трябва да увеличим производството – руската заплаха е тук", каза той, като наблегна, че политиците трябва да измислят как военната промишленост в НАТО да се подобри:

🇷🇺 Russia is producing ammunition four times faster than all of NATO combined, warns NATO Secretary General Mark Rutte. He urges Allies to boost defence spending as the Russian threat grows faster than the West’s response: “They produce in 3 months what we do in a year. We must… pic.twitter.com/9ekaR7RMh5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2025

Изданието Vatican News съобщи, че папа Лъв XIV е говорил по телефона с Владимир Путин за Украйна. Папата е призовал руския диктатор да гледа към мир, а не да продължава войната – двамата са обсъждали теми като размяна на военнопленници и нуждата да се оказва хуманитарна помощ. Вчера Путин говори на заседание на руското правителство с внушение, че няма смисъл от мирни преговори, защото Украйна извършвала терористични актове срещу Русия – като такива бяха посочени паданията на мостове в Брянска и Курска област, но ръководителят на Руският следствен комитет Александър Бастрикин не представи публично доказателства за украински връзки, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW специално обърна внимание на езика на Путин – той говори за управляващите в Украйна като за нелигитимни, заграбили властта, въпреки че Русия официално не оспори изборната победа на Володимир Зеленски, когато стана президент на Украйна. Твърдението на Путин, че украинското правителство е "терористична организация", с която Русия не може да преговаря и която ще се възползва от всяко по-дългосрочно прекратяване на огъня, е поредното му оправдание да забави на преговорите за мир, като атакува суверенитета на Украйна като легитимен партньор в преговорите. Дмитрий Медведев вече обяви на 3 юни в канала си в Телеграм, че Русия не търси мир с Украйна, а победа над Украйна. А че протакането ще продължи пролича и от изявлението на Юрий Ушаков, съветник на Путин, след снощия разговор на руския диктатор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Ушаков посочи, че Русия не се отказва от мирните преговори, въпреки „провокациите“ на Украйна и че Путин обяснил на Тръмп как Украйна е отговорна за влаковите катастрофи в Брянска и Курска област. Интересна забележка – беларуската опозиционна медия NEXTA коментира, че компютърът на Путин в Кремъл все още е с операционна система Windows XP, която отдавна не се поддържа:

Stuck in the past



Putin's computer is running Windows XP, which has not been supported for 11 years. pic.twitter.com/eJUK5thb0p — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Също в Брюксел украинското издание „Европейска правда“ цитира високопоставен представител на НАТО, според когото в момента няма доказателства, че Русия подготвя сериозно настъпление в украинската област Суми. Има разширяване на фронтовата линия там, но засега – толкова. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал „Рибар“ твърди, че село Кондратовка вече е превзето, актуалната ситуация: ВИЖТЕ КАРТА. Руската логистика в района е затруднена, тъй като украинската армия успя да унищожи важни мостове, добави представителят. Той не очаква и скорошна голяма руска офанзива в Днепропетровска област – и там няма признаци Русия да готви такава офанзива, има увеличение на интензивността на бойните действия, но дотук всички данни сочат, че непосредствената руска цел е Покровск.

🇺🇦 Marines of the 36th Brigade destroyed 3 ATVs and eliminated 5 Russian troops during an assault in the Sumy direction. Russian forces continue active offensives across multiple fronts, with intensified focus on Donetsk and Sumy regions. pic.twitter.com/b8rR1DHEcd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2025

Лек спад на дневна база има в интензивността на боевете в Украйна съгласно официалните украински данни. За 4 юни са станали 169 бойни сблъсъка, с 9 по-малко спрямо 3 юни. Руснаците са хвърлили 118 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. със 17 повече на дневна база. От тях 31 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска земя – там, където още малко след Великден руската армия уж победи окончателно по думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4900 изстреляни снаряда т.е. цели 1200 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала почти 2900 FPV дрона-камикадзе т.е. с 800 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление руските усилия са най-значими – 61 отбити руски пехотни атаки там, още 13 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. 31 руски пехотни атаки е имало в Курското направление – доста голямо число. В Лиманското направление са станали 25 руски щурма, а в Торецкото – 11 руски пехотни атаки. Няма други участъци на фронта двуцифрен брой руски пехотни атаки на 4 юни по украински данни.

A Ukrainian Mi-24 fires unguided rockets at enemy positions while performing a loft maneuver. pic.twitter.com/p9MN07PKtM — WarTranslated (@wartranslated) June 4, 2025

More footage, but this time from aviation perspective. Ukrainian F-16s struck Russian firing positions at a company strongpoint, east of Tyotkino, using GBU-39 precision-guided munitions. https://t.co/7LQ81OTE5e pic.twitter.com/hJHjr6rWjV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" посочва, че при Покровск руснаците са влезли в село Алексеевка и може да се наложи украинската армия там да отстъпи, но ISW отчита украински напредък при Малиновка, североизточно от Покровск. "Рибар" и колегите им от "Два майора" твърдят, че руската армия оказва все по-голям натиск югозападно от Торецк, в посока с поглед към Константиновка и Мирноград, като сега боеве има в района на Яблоновка, руснаците се мъчат да се справят и с украинските позиции при язовира Клеман-Бик.

36th Marine Brigade defending Yablunivka, Donetsk



48.421608, 37.584838 - 0:14, Vampire Drone

48.420138, 37.579826 - 0:18, FPV Drone

48.424491, 37.551459 - 0:31, FPV Drone@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/m7ppSaMV4I — PJ "giK" (@giK1893) June 4, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 103 дрона клас "Шахед" и балистична ракета "Искандер-М"/КН-23. Свалени са 74 дрона. Руското военно министерство съобщава за 30 свалени дрона – 15 над Ростовска област, още 11 над Крим и 2 над Белгородска област: