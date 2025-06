Удар след удар: Пак ранени и разрушения в Харков заради руски дронове (ВИДЕО)

Поредна нощ, в която втория по големина украински град Харков се превърна в цел на руските дронове клас "Шахед". Основният удар на атаката е станал малко след 1:30 часа, до малко след 3:00 часа през нощта. "Регистрирани са 11 попадения и още един "Шахед", който за щастие не е гръмнал", съобщава в официалния си канал в Телеграм кметът на Харков Игор Терехов.

Има най-малко 12 ранени, включително 4 деца. Пострадали са десетки коли, изпочупени са прозорци на училища и къщи, добавя кметът на Харков.

"Пожари избухнаха в жилищни сгради и учебни заведения. В някои случаи отломки паднаха точно до детските площадки. При един от ударите е повредена асансьорна шахта на висока сграда, друг е разрушил част от нежилищна сграда и спирка на градския транспорт. Службите работиха цяла нощ и в момента продължават отстраняването на последствията", казва Терехов. И добавя: "Харков издържа. Хората са живи. И това е най-важното".

Още вчера излязоха и видеокадри от удар с руски дрон в сграда на военен комисариат на украинската армия.

A fire broke out at a military enlistment office (TCC) building in Kharkiv. The fire was caused by a strike from a Russian "Molniya" drone. pic.twitter.com/zh77dRuTSk

Сателитни снимки показват поражения от удар с два дрона в Дубна, Московска област - при атака, извършена на 28 май. Става въпрос за конструкторско бюро "Радуга", което прави руските крилати ракети Х-101.

🇺🇦 On May 28, Ukrainian drones struck two facilities in Dubna, Moscow Oblast, including the Raduga Design Bureau—manufacturer of Kh-101 cruise missiles used by Russia to bomb Ukrainian cities.



Imagery from DniproOsint shows visible damage to a plant workshop just from a single… https://t.co/53NvRiGVGh pic.twitter.com/W7x354jBOn