Уж суха трева: Летище в Саратов гори. Украински пилот на F-16 загина (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна в района на летището на руския град Саратов. Каква точно обаче е причината няма яснота - неофициално местни източници съобщават за подпалила се трева. Има твърдения за подпалило се гориво, но как така се е случило това се е случило, не става ясно - няма данни за атака с дронове дотук, нито в официалния телеграм канал на губернатора на Саратовска област Роман Бусаргин, нито в отворените публикации в официалния телеграм канал на руското военно министерство, нито в официалния телеграм канал на руското министерство на извънредните ситуации:

🔥 A fire broke out at an airfield in Saratov following reported explosions. Russian media claim it was just fuel oil igniting. Another mysterious blaze deep in Russia. pic.twitter.com/lqOEOzQQ95 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2025

Иначе обяснението за "подпалила се суха трева" е типично за Русия след успешна атака с дронове от страна на Украйна.

Същевременно, губернаторът на Курска област Александър Хинщейн посочи в канала си в Телеграм, че през последните 2 дни украинската армия няколко пъти е атакувала моста над река Обеста в село Козино в Рилски район, което се намира на 2 километра от границата с Украйна. В резултат на удара мостът е частично повреден, каза Хинщейн, а цивилните там били принудени да се евакуират.

Украински пилот на F-16 загина

Междувременно, украинските ВВС официално съобщиха в профилите си в социалните мрежи, че днес, 12 април 2025 година, по време на бойна мисия на самолет F-16 е загинал 26-годишният украински военен пилот Павел Иванов. Повече подробности къде точно е загинал пилотът и каква е била мисията няма - класифицирана информация. Няма и данни за свален F-16, поне не още - руски военнопропагандни телеграм канали като свързвания с руските ВВС Fighterbomber и "Два майора" цитират съобщението на украинските ВВС, но само Fighterbomber предполага, че има свален F-16, без да пише къде и при какви обстоятелства. "Пилотите на F-16 изпълняват бойни мисии в различни направления в невероятно трудни условия, извършвайки прикритие с въздушни ударни групи и удряйки вражески обекти", пише в официалната информация.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски с указ посмъртно присъди званието "Герой на Украйна" на Иванов. "За личната храброст и героизъм, установени в защитата на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, самоотвержено служение на украинския народ постановявам: да се присвои званието Герой на Украйна с присъждане на орден "Златна звезда" на Иванов, Павел Иванович", гласи указът: Десетки украински дронове отговориха на обстрелите по цивилни на Путин: Взривове в Саратов, Енгелс, Воронеж (ВИДЕО)