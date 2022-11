Украинците са иззели от Русия военна техника за 2 млрд. долара

За 9 месеца война окупаторите са загубили над 8100 единици оборудване. От тях 5000 са унищожени от украинската армия, а над 2600 са взети като „трофеи“.

14/ A significant amount of equipment lost by the RF went to the ZSU in the form of trophies.

According to Oryx, UA soldiers managed to seize at least 2,000 pieces of heavy weapons.

The total value of military trophies is almost $2 billion, excluding light weapons and ammunition pic.twitter.com/ane6ed5TWA