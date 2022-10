"Уолстрийт Джърнъл" се подиграва на Путинова Русия: Най-големият дарител на оръжия за Украйна

Американското издание „Уолстрийт Джърнъл“ публикува материал, в който се подигра с армията на Владимир Путин и описа Русия като „най-големия донор на оръжия за Украйна“.

Според украински военни служители бързият пробив в Харковска област преди месец е довел до това, че стотици руски бронирани машини са попаднали в ръцете на Киев. Причината е, че руската армия е изоставила тежките си оръжия и складовете с боеприпаси по време на хаотичното си отстъпление.

Някои руски единици оборудване са готови за незабавна употреба, а други се ремонтират, за да се върнат на фронта. Танковете, превозните средства и оръдията, които са твърде повредени, за да бъдат спасени, се превръщат в резервни части. Изключително важно за Киев е, че Москва е оставила и големи количества артилерийски снаряди съветски стандарт, които са почти на изчерпване в Украйна.

Всичко това помага за захранването на украинските сили, които си връщат части от източната част на Донецка област, включително град Лиман, и се придвижват още на изток към Луганск. През последния месец Киев си върна повече от 4000 кв. км територия в източната част на страната, в допълнение към напредъка край Херсон, на южния фронт.

Един от украинските батальони - "Карпатска сич", е завзел 10 модерни танка Т-80 и пет 152-мм самоходни гаубици 2S5 Giatsint, след като освободи град Изюм миналия месец. "Имаме толкова много трофеи, че дори не знаем какво да правим с тях", заяви пред WSJ заместник-началникът на щаба на частите Руслан Андрийко. "Започнахме като пехотен батальон, а сега сякаш се превръщаме в механизиран батальон".

Началникът на щаба на украински артилерийски батальон на Харковския фронт съобщи, че подразделението му вече разполага с четири наскоро пленени руски 152-мм самоходни гаубици 2С19 Мста, както и с оръдия американско производство. Вече има и изобилие от боеприпаси съветски калибър.

"Руснаците вече нямат предимство в огневата мощ. Преди да започнем офанзивата, разбихме всичките им артилерийски части, а след това започнахме да се придвижваме напред толкова бързо, че те дори нямаха време да заредят резервоарите си с гориво и танковете си", каза офицерът. "Те просто избягаха и оставиха всичко зад себе си".

В съчетание с оръжията, иззети по време на отстъплението на Русия от Киев и други части на Северна Украйна през април, тези скорошни придобивки са превърнали Москва в най-големия доставчик на тежки оръжия за Украйна. "Помощта" на Русия е далеч пред тази на САЩ и другите съюзници по отношение на бройката, според анализаторите, макар че оръжията, предоставяни от Запада, са по-модерни и прецизни.

Украйна е иззела 460 руски основни бойни танка, 92 самоходни гаубици, 448 бойни машини на пехотата, 195 бронирани бойни машини и 44 многоцелеви ракетни системи, според визуални доказателства, събрани от социалните мрежи и новинарски съобщения от Oryx - консултантска фирма за разузнаване с отворен код. Реалният брой вероятно е по-висок, тъй като не всяка пленена част от оборудването се заснема, констатират от "Уолстрийт Джърнъл".

За справка, по данни на Oryx, Западът е предоставил на Киев 320 танка, 210 бойни машини на пехотата, 40 бронирани бойни машини, 70 многоцелеви ракетни системи и значителен брой артилерийски снаряди.

