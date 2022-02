Украинец избухва в сълзи при раздялата с жена си и дъщеря си (ВИДЕО)

Според информацията към материала, той е заснет в момент, когато мъжът изпраща жена си и дъщеря си в зоната за сигурност. На кадрите се вижда как бащата избухва в сълзи при раздялата с най-близките си.

⚠️#BREAKING | A father who sent his family to a safe zone bid farewell to his little girl and stayed behind to fight ...



#Ukraine #Ukraina #Russia #Putin #WWIII #worldwar3 #UkraineRussie #RussiaUkraineConflict #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/vHGaCh6Z2i