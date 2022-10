Украинска компания представи разузнавателен дрон, който коригира огъня от HIMARS (ВИДЕО)

Shark е предназначен за провеждане на разузнавателни задачи на 60 км отвъд фронтовата линия. Той ще се ползва за насочване на далекобойна артилерия, включително на изстреляните от HIMARS ракети, и да коригира огъня.

The company Ukrspec Systems showed a new reconnaissance drone Shark, which is used to correct fire, including HIMARS systems. pic.twitter.com/h5XJMsmC1g

Безпилотният летателен апарат е разработен специално за действие зад фронтовата линия на противника и под силния натиск на електронната война, заявиха от компанията.

В съобщението, с което представиха дрона, от Ukrspec Systems добавиха и характеристиките му. Времето за полет е повече от два часа, обхватът на комуникация е 60 км, а максималната височина е 2000 м.

Излита с катапулт и каца с парашут. Нормалната му скорост е 70-90 км/ч, но може да достигне до 150 км/ч.

Ukraine's Ukrspecsystems has presented a new UAV Shark designed during the full-scale war and now ready for production



It is designed for reconnaissance under strong electronic warfare 60km beyond the frontline to direct long-range artillery, incl HIMARS. https://t.co/Gv2A9MNMBu pic.twitter.com/X5KGwuCyXf