Украински ракети с обсег 2500 километра: Германия ще даде пари, твърди Bild

Германия обмисля значителна финансова подкрепа за ракетната програма на Украйна, като целта е тази програма да успее да разработи крилати ракети с обсег до 2500 километра. Такъв обсег от западните еквиваленти има например "Томахоук" - известните американски дозвукови крилати ракети. Новината съобщи германският таблоид Bild и то в деня, в който на посещение в Германия дойде украинският президент Володимир Зеленски.

🇺🇦🇩🇪 President Zelensky has arrived in Germany. Today, he is scheduled to meet with Chancellor Friedrich Merz to discuss continued cooperation and support. pic.twitter.com/yCVtvcvZCq