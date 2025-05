Зеленски коментира "меморандума" на Русия, натисна САЩ и прогнозира кога санкциите ще сработят (ВИДЕО)

Украйна подкрепя безусловното прекратяване на огъня и прехода към дипломация във всякакъв формат и състав и е готова за преки срещи с Руската федерация или чрез посредничество почти навсякъде в цивилизования свят. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски във връзка с подготвяния от Москва "меморандум", в който Кремъл трябва да изложи своето виждане за следващите стъпки за край на войната, която диктаторът Владимир Путин подпали през февруари 2022 г.

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер обяви бъдещия "меморандум" след телефонния си разговор с американския президент Доналд Тръмп по-рано този месец. Все още обаче Русия не е показала такъв документ, докато Украйна е предала на САЩ списък с условия за мирен договор. Путин очевидно продължава да отхвърля предложението за прекратяване на огъня в Украйна, което Киев прие още през март.

Украйна ще отговори на "меморандума", когато се запознае с него, каза Зеленски пред журналисти на 27 май.

Зеленски: Русия не иска примирие, САЩ и Турция го знаят

Той добави, че на преговорите в Истанбул руската делегация е поставила подходящи условия и така страните са се договорили за размяна на затворници - военни и цивилни - по модела "1000 срещу 1000". Но "Русия не беше готова за други стъпки от дневния ред", допълни украинският лидер, визирайки прекратяването на огъня: "1000 за 1000" е факт: Една от най-големите размени на военнопленници е успешна (СНИМКИ и ВИДЕО).

"И те казаха, че просто не са готови за това. Казаха - ще се върнем при вас с някакви сигнали. Същото ни предадоха и САЩ. Турската страна записа същото по време на съответните срещи. Всичко това се случи по време на двудневните преговори в Турция. От наша страна присъстваше министърът на отбраната (Рустем) Умеров, който беше в контакт с г-н (Владимир) Медински от руска страна (ръководителят на руската делегация, бел. ред.). Русия каза: "Ние ще ви дадем нещо, което се нарича меморандум", обясни президентът на Украйна.

Според Зеленски в "меморандума" Русия трябва да предаде какво вижда като следващи стъпки, дали е в състояние да подкрепи прекратяване на огъня и среща на ниво държавни ръководители. Той беше отправил покана към Путин за разговори на четири очи в Истанбул, но диктаторът отказа и прати нискоразредна делегация срещу висшите украински управници, всеки от които имаше мандат за вземане на решения - Зеленски, външния министър Андрий Сибиха и министъра на отбраната Рустем Умеров.

"Ние ще прочетем техните предложения и ще отговорим точно. Това е всичко. Няма какво да добавим", заяви Зеленски, цитиран от РБК-Украйна.

Руското външно министерство вече обяви, че в "меморандума" ще бъдат посочени възможните дати за края на войната. На 24 май от Русия също така заявиха, че се предполага, че документът вече е в процес на финализиране. Канцеларията на Зеленски смята, че Русия може да включи неприемливи условия в "меморандума", по-специално пълна загуба на суверенитет за Украйна.

Същевременно Русия сигнализира за възможен нов кръг от преговори с Украйна. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че "в близко бъдеще" може да бъде обявен нов етап на разговорите, без да дава повече подробности.

❗️Russia signals a possible new round of talks with Ukraine. FM Sergey Lavrov stated that a new phase of negotiations between Russia and Ukraine may be announced "in the near future." pic.twitter.com/Zr42OY7Z84 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 28, 2025

Зеленски: Чакаме санкции от САЩ за Русия

"Очакваме санкции от страна на САЩ", заяви още Зеленски. Той отбеляза, че ЕС е приел 17-ия си пакет от наказателни мерки, а обсъжданията за по-строг 18-и кръг от санкции са в ход с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Украйна също така разговаря със сенатори от САЩ за засилване на натиска върху Русия. В горната камара на американския конгрес чака готов законопроект на републиканеца Линдзи Греъм и на демократа Ричард Блументал, който предвижда сурови санкции срещу Москва, включително 500% мита срещу държави, които купуват руски петрол, газ и ядрена енергия. Над 80 от 100 сенатори го подкрепят: Ултиматум към Путин: Феноменално мнозинство в Сената на САЩ подкрепя тежки санкции срещу Русия.

Според различни световни медии Доналд Тръмп все още прави преценка дали да налага наказателни мерки на Москва, но по всичко изглежда, че е близо до това, защото не е доволен от действията на Путин. През уикенда републиканецът нарече руския диктатор "полудял" и го обвини, че продължава да убива много хора - в момент, в който три поредни нощи руските сили атакуваха брутално украински градове.

"Путин е опасно близо до това да изгори златния мост, който Тръмп му постави", казва неназован представител на американската администрация пред Politico по отношение на възстановяването на отношенията между САЩ и Русия. Според изданието - към 28 май президентът на САЩ още не е решил за санкции срещу Москва, но губи търпение към Владимир Путин.

“Putin is dangerously close to burning the golden bridge Trump laid out for him,” — said an unnamed U.S. administration official regarding the restoration of U.S.–Russia relations.



According to Politico, Trump’s patience with Putin is wearing thin. However, as four American… pic.twitter.com/WzDkGWgvVA — NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2025

Зеленски твърди, че Русия ще започне да усеща реалното въздействие на западните санкции до лятото на 2026 г. Той отбелязва, че отбранителната индустрия на Руската федерация няма да продължи да расте през следващата година и се очаква да се свива постоянно.

🇺🇦 President Zelensky says Russia will start feeling the real impact of Western sanctions by summer 2026.



He notes their defense industry won’t keep growing next year and expects it to shrink steadily. Zelensky also urged the U.S. to step up pressure, saying Europe has delivered… pic.twitter.com/22mMEchN1x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 28, 2025

