Украински самолет порази цел на руска територия, атакуван е руски военен кораб (ВИДЕО)

Става въпрос за удар в Белгородска област. Поразен е руски команден пост – директно попадение, но все още се прави оценка какви точно са нанесените щети.

На фона на тези данни, има видеа от успешен удар срещу руски оръжеен склад в Белгородска област:

Initial reports state an ammunition storage was hit. Secondary detonations are heard. https://t.co/PQTtj256ob pic.twitter.com/S9MnyF6Cau