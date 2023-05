Украинският парламент удължи военното положение с още 3 месеца

Това е седмият път от началото на пълномащабната руска инвазия, в който Върховната рада гласува за удължаване на военното положение. То ще продължи до 18 август и вероятно ще бъде разширено още веднъж, пише Kyiv Independent.

The Verkhovna Rada of Ukraine passed bills to extend martial law and mobilization for another 90 days, according to MP Goncharenko. pic.twitter.com/1fDUChY4nv