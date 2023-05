Украинската армия прави контраатаки, руски източници го признават (ВИДЕО)

След като в последните два дни имаше две сериозни атаки срещу столицата на Крим – Севастопол, като първият удар порази голяма база за доставка на горива, снощи и рано тази сутрин излязоха съобщения за други удари в Южна Украйна.

Първият удар със сигурност е бил в Токмак – за това съобщи украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров. Той е станал снощи, като подробностите какво точно е ударено засега са показателни: Украинският удар в Токмак е бил по събрали се на първомайски банкет руски военни

This is what Tokmak reportedly sounds like right now. pic.twitter.com/2sPCWQgTEG