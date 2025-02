Украйна атакува летище, от което Русия изстрелва ирански дронове (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха Приморско-Ахтарск в Русия. Според очевидци, имало е взривове на летището в града. Именно от Приморско-Ахтарск руските части изстрелват иранските дронове „Шахед“ по украинска територия. Над летището се издигат колони дим, става ясно от снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи.

Според очевидци, цитирани от Телеграм канала Mash, най-малко три дрона са прелетели над града. Оттам потвърждават, че безпилотните апарати са се насочили към летището в Приморско-Ахтарск. Задействани са и системите за противовъздушна отбрана в града.

Earlier this evening, explosions were reported near the airport in Primorsko-Akhtarsk, Russia— a launch site for Shahed drones attacking Ukraine. pic.twitter.com/qgUHtLxKMR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2025

💥Strikes in Primorsko-Akhtarsk, the launch site of Russia's constant Shahed attacks. pic.twitter.com/mjeVa8mgos — WarTranslated (@wartranslated) February 5, 2025

Няколко часа преди тази атака, над Азовско море са прелетели още дронове. По данни в социалните мрежи, руската ПВО е свалила 5 безпилотни летателни апарата - в официалния канал в Телеграм на руското военно министерство има сводка към 19:00 за 5 свалени дрона над Азовско море.

Приморско-Ахтарск е град в Русия, административен център на Приморско-Ахтарски район в Краснодарски край. Населението му през 2010 година е 32 150 души.

Earlier this evening, explosions were reported near the airport in Primorsko-Akhtarsk, Russia— a launch site for Shahed drones attacking Ukraine. pic.twitter.com/qgUHtLxKMR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2025