Украйна чисти руска ПВО в Крим - С-300, С-400 и радари, има и руски данни

Според руския опозиционен телеграм канал ASTRA, в атаките са изстреляни най-малко 10 ракети ATACMS и нито една не е свалена. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, съобщи за 12 ракети ATACMS: Атака с дронове по Крим: Украйна порази кораб и баржа (ВИДЕО)

Четири ракети са поразили поделение на 31-ва дивизия на руската противовъздушна отбрана в района на Джанкой. Две радарни станции са повредени, а един военнослужещ е ранен, съобщиха източници на ASTRA от службите за спешна помощ на анексирания Крим.

Други четири ракети са ударили поделение на същата дивизия в района на Саки - там е повредена военна техника, количеството и степента на щетите се установява, а още един военнослужещ е ранен.

Още две ракети са поразили поделение на 31-ва дивизия на няколко километра от село Громово. Там са повредени още два радара, два комплекса С-300, 1 военнослужещ е загинал, 4 са ранени, твърди ASTRA на база свои източници.

"Рибар" посочва, че са атакувани цели в Черноморско, Евпатория и Джанкой, но държи бодряшки тон - не било известно със сигурност дали украинците са уцелили.

"Украинската армия удари зенитни ракетни комплекси на Руската федерация във временно окупирания Крим. Нанесени са успешни удари по една зенитно-ракетна дивизия С-400 на окупаторите в район Джанкой, както и две вражески зенитно-ракетни дивизии С-300 край Черно море и Евпатория.

Нито една от изстреляните ни ракети не беше прихваната от "високоефективната" противовъздушна отбрана на врага", гласи основата на официално съобщение на украинското министерство на отбраната.

Сателитни данни от системата на НАСА FIRMS, която отчита топлинни петна навсякъде по повърхността на Земята, показват няколко пожара в Крим.

