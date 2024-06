Атака с дронове по Крим: Украйна порази кораб и баржа (ВИДЕО)

Още: "Ще изпепелим Германия": Русия събира доста чужденци за пушечно месо (ВИДЕО)

По данни на руския Телеграм канал Baza - нападението срещу влекача „Инженер Смирнов“ и баржата „Секция-179“ е извършено вечерта на 8 юни. Около 21:00 ч. капитанът на влекача съобщава, че в резултат на нападението баржата има незначителни повреди, а прозорците на влекача са счупени. Двама членове на екипажа също са получили леки рани от шрапнели.

Работоспособността на влекача не е била загубена и капитанът е решил да се върне в пристанище Азов в Ростовска област, твърди прокремълският канал. Таганрог е в североизточната част на Азовско море и е най-голямото пристанище там.

Независимият Телеграм канал "Кримски вятър" пише, че влекачът водил баржата по канала Волга-Дон до Азовско море. Крайната ѝ дестинация е бил Кримският мост.

Ukrainian naval drones attacked the tugboat "Engineer Smirnov" and the barge "Section-179" in the Taganrog Bay. The barge has minor damage above the waterline and the tug has broken windows. Also, 2 crew members received light shrapnel injuries. pic.twitter.com/Qsd3bifmM9