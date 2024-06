"Ще изпепелим Германия": Русия събира доста чужденци за пушечно месо (ВИДЕО)

Как се постига това – с тактика, прилагана от ЧВК Вагнер по времето, когато създателят им Евгений Пригожин беше още жив. Най-прилаганият прийом от руските власти за африкански студенти и мигранти – няма да ви удължим престоя в Русия и да подновим документите ви, ако не влезете да се биете в руската армия. Дори африканци с руски работни визи биват задържани и изправяни пред избор от режима на Путин – или ще се биеш в Украйна, или депортация обратно в родината. Такива "войници", които са меко казано неопитни, обаче загиват масово – това е констатацията на цитирани от Bloomberg европейски източници. Официалната оценка на британското министерство на отбраната сочи, че през май, 2024 година, руската армия е губила всеки ден по 1200 души – убити, тежко ранени и изчезнали по време на акция.

В Русия има около 35 000 – 37 000 африкански студенти, по данни на "Россотрудничество". Ръководителят на "Россотрудничество" Евгений Примаков го каза по време на Икономическия форум в Санкт Петербург, като добави, че всяка година около 6500 студенти от Африка идват в Руската федерация.

Според данни на украинското разузнаване, Русия набира наемници в 21 държави по цял свят. Специално внимание се обръща на хора, които са искали да дойдат да учат или работят в Руската федерация в миналото, но им е било отказано по една или друга причина.

Руската пропаганда се ожесточава

"Дойче веле" показва как Волчанск (Вовчанск – основната непосредствена цел на започналата на 10 май руска офанзива в Харковска област) гори. Така ще е и с германските градове – ще ги изличим, изпепелим". Тези думи на руския пропагандист и "телевизионен символ" Владимир Соловьов ясно показват как режимът на Путин гледа на нещата за пред руското общество. Соловьов изрече заканата заради разрешението да се използват западни оръжия от Украйна за удари по цели на руска територия. Това разрешение от различни западни държави дойде след старта на новата руска офанзива в Харковска област, която започна на 10 май.

On his show, Soloviev shows the destroyed Volchansk and promises to do the same with the cities of Germany. Okay, the guy forgot to take his pills, but doesn't he realise that this will only make Germany act even more decisively? pic.twitter.com/Ep5ca3DIvn — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 9, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

(КАРТА) На фона на заканите на Соловьов, които вече са банални, в Харковска област явно има украински натиск. Изрично в сводката на украинския генщаб е посочено, че има боеве в западната част на село Глубоко (общо 5 бойни сблъсъка за 9 юни в Харковска област). То се намира в спомагателното (второ) направление на руската офанзива в Харковска област, чиято цел е село Липци. Руснаците обаче така и не преминаха линията Глубоко – Лукянци, а от края на миналата седмица в Глубоко става особено горещо за руските сили. Показателно е, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, много-много не говори за Харковска област в дневния си обзор – за пореден път. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов обаче пише следното: "Ситуацията е тежка. Разгърнатите от други направления подразделения на украинската армия, както и голям брой дронове дават възможност на украинците ако не напълно да завземат инициативата, то поне активно да контраатакуват. Продължават ожесточени боеве във Волчанск и в района на село Глубоко".

ОЩЕ: Путин праща чеченци да стрелят по отстъпващи руснаци при Харков. Колко резерви вкарва Русия и стигат ли? (ВИДЕО)

Иначе интензивността на боевете на дневна база по целия фронт в Украйна почти не се променя – 73 бойни сблъсъка спрямо 76 на дневна база, сочи сводката на украинския генщаб. Уникална информация в нея – 2888 обстрела с различни видове оръжие, извършени от руската армия по украински военни позиции и населени места в Украйна само за вчерашния ден.

Heavy Russian equipment destroyed by FPV drones of the 59th Mechanized Brigade near Krasnohorivka. Among Russian losses are at least two tanks, 2 IFV's and an MT-LB. pic.twitter.com/CBg9Llvnf4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 9, 2024

(КАРТА) Покровското направление (на запад от Авдеевка) продължава да е най-горещото – 27 бойни сблъсъка, като са спрени 18 руски пехотни атака според официалните украински данни. Боевете текат по цялата линия от север на юг в този участък (от Новоалександровка и Новопокровско до Яснобродовка и Карловка). Популярният украински телеграм канал Deep State твърди, че при Уманско и Новоалександровка има руски напредък. Това всъщност косвено се потвърждава от данните на украинския генщаб – Яснобродовка е на запад от Уманско. Deep State обаче изрично казва за Новоалександровка, че руският напредък е по магистралата Покровск – Константиновка и уточнява, че това се е случило, защото едно от звената на Украинската териториална отбрана (това е по-ниското ниво на военни формирования, в известен смисъл тип жандармерия) е загубило позиции и не е съобщило навреме на колегите си, за да има подсигуряване. Отделно, Deep State констатира (КАРТА), че Очеретино – село, намиращо се малко по-на изток от Новоалександровка, не е било подготвено адекватно за защита и съответно загубено по недопустим начин преди 2 месеца, заедно с района около него.

В Краматорското направление украинският генщаб отчита 9 бойни сблъсъка – и уточнение, че всички опити на руснаците да подобрят позициите си са неуспешни. "Рибар" и Семьон Пегов обаче казват друго – че по-голямата част от най-източното предградие на Часов Яр "Канал" вече е в руски ръце:

(КАРТА) В Купянското направление има украински данни за малък руски напредък в зоната на селата Котляровка и Кисловка. Тя е важна, защото оттам руските сили се целят в пътя между Сватово и Купянск – за да го прекъснат и да усложнят украинската логистика. Това обаче не е станало през последното денонощие – за него украинският генщаб отчита само 2 руски пехотни атаки, при това общо в Купянското и Лиманското направление, като и двете са отбити.

ОЩЕ: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

After an hour we gathered only 700/5000$. That’s not bad in general. But much worse than usual, unfortunately.



So thanks everyone who helps our unit and my brothers in arms.



Failed attack from the same direction 😌 pic.twitter.com/MHyLgqGHfA — Kriegsforscher (@OSINTua) June 9, 2024

И тази нощ в Крим нямаше спокойствие за руснаците. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" съобщи за взривове в Евпатория и в района на Саки, където се намира голямо руско военно летище и база. "В село Михайловка, област Саки, синхронно с експлозиите спря електричеството", добавя каналът.

Друга новина - рано тази сутрин беше затворено летището в Казан, Татарстан. В близост е икономическата зона "Алабуга", където се сглобяват дронове "Шахед" за руската армия.

ОЩЕ: Русия нахлу в нова област в Украйна: Няма официално потвърждение (ВИДЕО)