Украйна да се отбранява срещу Русия на нейна територия: Кой даде позволение за оръжия?

На другия полюс са Великобритания и Франция, които са категорични, че Киев трябва да може да се защитава като нанася удари по руски военни бази, от които се организират атаки по украинска територия. Лондон вече предостави ракети Storm Shadow, а Париж - SCALP, които Киев вече използва успешно.

Към далите разрешение днес се присъединиха Финландия и Канада. "Русия води незаконна агресивна война в Украйна и Украйна има право на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на ООН", каза Елина Валтонен, ръководител на Министерството на външните работи в Хелзинки.

