Украйна е изнесла 15 млн. тона стоки през черноморския коридор

Коридорът, с чието обезопасяване от страна на руски атаки се ангажира Украйна, бе открит през август 2023 г., седмици след като Русия прекрати едностранно черноморската зърнена сделка.

„За петте месеца на функциониране на коридора 469 нови кораба пристигнаха в украинските пристанища, за да бъдат натоварени с 2,4 млн. стоки", завършва министърът.

