Украйна намекна за "исторически решения за победата" след разговор със САЩ (ОБЗОР-ВИДЕО)

Започналото през есента на 2023 г. руско настъпление в Източна Украйна продължава да води до постепенни тактически успехи на силите на диктатора Владимир Путин в определени сектори на фронта, но оперативно значимите успехи вероятно ще продължат да се изплъзват на руските сили. Това е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Кога ще кулминира настъплението на Русия в Източна Украйна?

Украинските сили провеждат ефективна отбрана в дълбочина по протежение на фронтовата линия, нанасяйки значителни загуби на руснаците. В същото време те бавно отстъпват позиции, но не позволяват на руските военни да постигнат по-бързи успехи. Украинците обаче са изправени пред сериозни оперативни предизвикателства и ограничения, които предоставят на руските сили възможности за постигане на тактически значими успехи. И тук обаче има проблем за руснаците - те не разполагат с наличния човешки ресурс и материални средства, за да продължат засилените настъпателни усилия за неопределено време. Настоящите настъпателни операции в Източна Украйна вероятно ще достигнат своята кулминация през следващите месеци, ако не и седмици, гласи оценката на мозъчния тръст, както и на украински официални лица.

Руснаците не демонстрират способност да завземат оперативно значими цели. Те превзеха Угледар и това вероятно ще им предостави подобрена тактическа позиция за продължаване на настъплението към магистрала Н-15 (град Донецк - град Запорожие) и за ликвидиране на широкия украински пояс в западната част на Донецка област. Завземането на Угледар обаче само по себе си няма да промени радикално оперативната обстановка в региона. Руските настъпателни операции, които преследват оперативно значими цели - например превземане на Часов Яр или изтласкване на украинските сили от левия (източен) бряг на река Оскил - или са в застой, или водят до постепенни успехи в продължение на дълги периоди от време, посочват американските експерти в анализа си.

Руските сили продължават да приоритизират настъплението си към Покровск. По време на войната те на няколко пъти се опитаха и не успяха да проведат широкомащабни оперативни маневри по няколко направления в Донецка област и в момента провеждат засилени настъпателни операции в преследване на по-ограничени цели само на два взаимно подкрепящи се сектора там - западната част на Донецка област и Покровското направление.

Друг важен акцент в анализа е, че руското военно командване е подготвяло провежданата в момента руска настъпателна операция месеци предварително и е натрупало оперативни резерви и ресурси, които през последните месеци на настъпателни боеве вероятно са били силно влошени. Съобщава се, че руснаците са имали за цел да подготвят до 70 000 души резерв за настъпателната операция в северната част на Харковска област, започнала през май. Същевременно са създали резерви за настъплението на Централната групировка на силите към Покровск това лято. Вероятно са изразходвали голяма част от тези резерви за протакането на настъпателната операция в Харковска област, засиленото темпо на настъпление по направлението към Покровск и в западната част на Донецка област, както и за отговора на украинското нахлуване в Курска област. Руските сили също така продължават да понасят големи загуби на бронирана техника при мащабни и неуспешни механизирани нападения по цялата фронтова линия, особено в западната част на Донецка област, пише ISW. Видеа за това се появяват всеки ден, а едно от последните показва настъпление на мотоциклети, станало лесна мишена за украинците:

Six Russian motorcyclists, attempted to break through to Ukrainian positions. However, soldiers from the 63rd and 60th Mechanized Brigades easily neutralized them. pic.twitter.com/6Hkmcx0qXh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2024

Precision strikes by HIMARS missiles by the 140th Reconnaissance Battalion were carried out against Russian systems, including BM-27 Uragan, BM-21 Grad and a Thorne-MDM electronic warfare complex, which were detected by Ukrainian drone operators on the left bank of the occupied… pic.twitter.com/q9LhQVOgQT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2024

Украинският военен наблюдател Константин Машовец, който е служил в украинския генерален щаб, заяви в свой анализ на 3 октомври, че руското военно командване първоначално е възнамерявало да насочи по-голямата част от „стратегическите резерви“ към Харковското, Покровското и Торецкото направление, но украинското нахлуване в Курска област и забавянето на руския напредък в северната част на Харковска област са усложнили този план. Анализът на ISW гласи, че руснаците ще продължават да приоритизират определени сектори, защото операция "Курск" сериозно ги е затруднила.

Войната в Украйна: какво се случва на фронта?

Интензивността на боевете по фронтовата линия - без Курска област - си остава същата и през последното денонощие. В сводката си за 3 октомври Генералният щаб на украинската армия съобщава за 142 сражения, колкото имаше и ден по-рано. Това все пак е спад на интензивността спрямо дните преди това. Има намаление при руските артилерийски обстрели – над 4000 (при над 4500 на 2 октомври), броят на хвърлените от Руската федерация авиационни бомби остава много висок – 135.

Най-горещите направления са Покровското с 30 руски пехотни атаки и Кураховското с 23. В първото руснаците основно се концентрират над Селидово, като използват усилено авиобомби, посочват от украинския генщаб. Целта на силите на Путин е да обкръжат населеното място, не да го атакуват фронтално, след което да си подсигурят южния фланг за нападение към град Покровск.

Руският Telegram канал "Двама майори" пише, че в това направление руснаците напреднали до източната част на Лисовка, завзели Николаевка (няма потвърждение, там се водят боеве според украинския генщаб) и напредвали в района на Красний Яр - по посока на железопътната линия. "В района на Цукуркино противникът характеризира ситуацията за украинските въоръжени сили като „трудна“. Руските въоръжени сили, според няколко източника, действат в източната част на селото, което означава, че противникът не успява да стабилизира фронта", пише руският пропагандист.

(КАРТА) В Кураховското направление руските сили напредват и са забелязани край Островско, малко пò на североизток от град Курахово. Много е вероятно украинските сили да са се изтеглили зад река Вовча, за да изградят нова отбрана. Изключително съмнително е дали изобщо са останали украински войски източно от Желан Перш/Друхе, пише украинският профил в X NOELReports, който следи войната изкъсо.

Според "Двама майори", чийто обзор е препубликуван от канала "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в Кураховското направление частите на руските въоръжени сили се придвижвали наведнъж от селището Хостре до Осторвско, което едновременно създавало заплаха за украинците в Максимиляновка и означавало придвижване на южната част на фронта, като така се образува голям „джоб“ заедно с войските от Покровското направление.

Според КАРТА на анализатора на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке руските сили може да се намират вече само на 2 км източно от Курахово - това показва запис от украински дрон. "Когато посетих града преди две седмици, те бяха на 8 км източно. Руският артилерийски огън и въздушните удари в района бяха невероятни", пише Рьопке.

Той показва и ситуацията при Угледар (Времеевско направление), който вече падна под руски контрол. На видеото се вижда мина № 3, на 3 км северно от Угледар и западно от Водяне. В момента това е най-югоизточната украинска отбранителна позиция в Донбас. "Тя се изравнява със земята от руските въздушни удари. При сегашните условия (без противовъздушна отбрана) Украйна ще загуби всичко. Откакто бях в Украйна през септември, мнението ми за основните проблеми малко се промени. Да, Украйна се нуждае от повече (по-добре обучени и екипирани) войници, за да удържи фронта. Нуждае се и от повече хоризонтална комуникация и взаимодействие между различните бригади. Това е абсолютно необходимо!", пише Рьопке. "Но никаква мобилизация няма да спаси страната, ако позициите се разрушават, а войските на фронта се избиват една по една от руските въздушни удари. Докато Русия може да нанася безнаказани удари от вътрешността на украинското въздушно пространство, Украйна няма нужда да изпраща повече войници на фронта. Това би било самоубийство. Така че Западът или трябва да промени из основи поведението си за „подкрепа“ на Украйна, или може да вдигне бялото знаме", рисува (по традиция) мрачна картина анализаторът на германския таблоид.

This is mine#3, each 3 km north of Vuhledar & west of Vodiane.



It is the current most southeastern Ukrainian defense position in Donbas.



It is getting flattened by Russian air strikes.



Under current conditions (no air defense), UKR will lose everything – also with 2M soldiers. pic.twitter.com/VZXMmQY4Xw — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 3, 2024

В Лиманското направление е имало 13 бойни сблъсъка, в Купянското - 11, в Краматорското - 6. За Торецкото направление се появи видео, на което се вижда как 12-а бригада "Азов" отблъсква продължителни руски настъпателни операции:

The 12th operational brigade Azov shares a video, which shows the repulse of Russia's continuous assaults in the Toretsk direction. pic.twitter.com/pAvZn4TfX2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2024

Според "Двама майори" руската армия разширява зоната на контрол край Водяное към Богоявленка, където се насочиха оттеглящите се от Угледар украинци, а "войници от Далечния изток" действали срещу украинските сили северно от Угледар. Във Времеевското направление украинците са спрели три руски атаки през изминалото денонощие, казват от генщаба на Украйна.

Що се отнася до операция "Курск", според руски източници има сблъсъци край Плехово и Шептуховка. "Нашата група „Север“ съобщава за отблъскване на две вражески контраатаки с общ брой на личния състав до един взвод. В Кореневски и Суджански район руските въоръжени сили продължават да отблъскват украинските въоръжени сили, а в района на селището Плехово все още се водят ожесточени сражения", пише "Двама майори".

През нощта Русия изстреля 17 дрона клас „Шахед" по Украйна - 9 от тях са свалени, а други 7 са "изгубени" на украинска територия, вероятно поради електронно заглушаване, съобщават украинските ВВС.

Междувременно безпилотен летателен апарат удари сградата на окупационната администрация на руснаците в Горловка, Донецка област.

A drone struck the building of the occupation administration in Horlivka, Donetsk region. pic.twitter.com/BC5JygDau1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Оръжие за Украйна - най-новото

Украинските въоръжени сили са готови да нанесат удари по 261 военни цели в Русия, ако западните съюзници одобрят използването на ракети с голям обсег. Потенциалните цели включват големи оръжейни складове и руски военни бази, писа в свой материал германското издание Der Spiegel.

Решение скоро може да има - това намекна генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който бе на посещение в Киев вчера: Рюте обеща - на срещата в Рамщайн съюзниците ще обсъдят удари по Русия с далекобойни оръжия (ВИДЕО).

Повече от една трета от очакваните 500 000 боеприпаса от чешката инициатива, които трябва да пристигнат до края на годината, вече са в Украйна, твърди Васил Зварич - новият украински посланик в Прага. Освен това посланикът отбеляза, че Украйна води разговори с чешкото министерство на отбраната за разширяване на инициативата.

В рамките на форума за сигурност в Киев френската отбранителна компания KNDS е подписала договор за производство и доставка на 12 самоходни гаубици „Цезар“ за Украйна, съобщи френският министър на отбраната Себастиен Лекорну.

On the sidelines of the Kyiv security forum, French defense company KNDS has signed a contract to produce and deliver 12 Caesar self-propelled guns to Ukraine, according to French Defense Minister Lecornu. pic.twitter.com/wYdfSKCFr5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха намекна за „исторически решения, които ще приближат Украйна към победата“ след разговор с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен.

As part of our regular dialogue, had a productive phone call with @SecBlinken to follow up on @ZelenskyyUa’s U.S. visit and coordinate further steps that will lead to historic decisions, and bring our victory closer — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 3, 2024

