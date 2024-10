Рюте обеща - на срещата в Рамщайн съюзниците ще обсъдят удари по Русия с далекобойни оръжия (ВИДЕО)

"Украйна има право да се защитава, а нанасянето на удари по военни цели на агресор е предвидено от международното право". Това заяви новоназначеният генерален секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Наследникът на Йенс Столтенберг в Алианса пристигна на необявена визита на 3 октомври и веднага даде да се разбере, че Украйна е топ приоритет за НАТО и че подкрепя удари на Киев дълбоко в руска територия със западни оръжия. Към момента САЩ и останалите съюзници като Великобритания са въвели ограничения.

Рюте отбеляза, че това не може да се счита за нарушение на червените линии, защото единствената страна, която ги нарушава, е Руската федерация. „Русия води тази незаконна война и това означава, че свалянето на руски изтребители и ракети, преди те да бъдат използвани за нападение на гражданска инфраструктура, може да помогне“, каза бившият нидерландски премиер.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY