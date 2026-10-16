Украйна показа екстремния си дрон за евакуация на ранени (ВИДЕО)

Украинският производител на дронове SkyFall представи новия си безпилотен дрон за медицинска евакуация StarGate. Дронът може да носи до 150 кг, да лети до 15 км и да достига скорост до 105 км/ч. Той вече е доставен за тестове на фронтовата линия.

Въздушната евакуация на ранени войници с помощта на дронове все още за момента има много неизвестни - всяка техническа неизправност по време на полет може да бъде фатална, особено на бойно поле, наситено с атакуващи дронове.

Според производителя обаче StarGate е проектиран за екстремни ситуации, когато наземната евакуация е невъзможна или всяка минута е от значение.

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