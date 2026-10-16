Убийството на Илиян Филипов:

Украйна показа екстремния си дрон за евакуация на ранени (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 17:50 часа 1083 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/ Kanal13
Украйна показа екстремния си дрон за евакуация на ранени (ВИДЕО)

Украинският производител на дронове SkyFall представи новия си безпилотен дрон за медицинска евакуация StarGate. Дронът може да носи до 150 кг, да лети до 15 км и да достига скорост до 105 км/ч. Той вече е доставен за тестове на фронтовата линия. 

Въздушната евакуация на ранени войници с помощта на дронове все още за момента има много неизвестни - всяка техническа неизправност по време на полет може да бъде фатална, особено на бойно поле, наситено с атакуващи дронове.

Според производителя обаче StarGate е проектиран за екстремни ситуации, когато наземната евакуация е невъзможна или всяка минута е от значение.

Още: Само за 6 седмици Русия е построила нова голяма база за дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евакуация дронове война Украйна медицинска евакуация украински дронове
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес