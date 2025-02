Украйна показа руския дрон, ударил купола на Чернобилската АЕЦ (СНИМКИ)

Украйна показа снимки на руския дрон, ударил снощи купола на Чернобилската АЕЦ. Припомняме, че Русия опита да прехвърли вината върху Киев, като обяви, че това е провокация. Взривът се случи около 01:50 часа в нощта на 13 срещу 14 февруари руски дрон камикадзе удари защитния купол над разрушения реактор №4 на Чернобилската атомна електроцентрала. Това съобщиха украинските власти, а атаката бе потвърдена от експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които се намират там.

Ukraine publishes images of the Russian Drone which struck the Chernobyl NPP dome last night pic.twitter.com/qP3IRK9dbG