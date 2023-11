„Украйна се нуждае от повече ПВО“ Сирени прекъснаха Зеленски и гостите му от Европа (ВИДЕО)

„Има дефицит на противовъздушна отбрана – това не е тайна“, коментира Зеленски на срещата на върха „Зърно от Украйна“, на която присъстваха високопоставени служители от европейски държави, включително президента на Швейцария Ален Берсе и премиера на Литва Ингрида Симоните. ОЩЕ: Швейцарският президент обеща дългосрочна подкрепа за Украйна

Зеленски говори след като Русия атакува Украйна със 75 дрона през нощта, което е най-голямото нападение с дронове във войната. Съвместната пресконференция на тримата лидери беше прекъсната от поредната сирена за въздушна тревога. ОЩЕ: Румъния: До края на годината ще удвоим капацитета за транзит на украинско зърно

During the Ukrainian president's press conference with the presidents of Switzerland, Lithuania and Latvia, an air alert began sounding



Zelenskyy had time to answer a question on the blockade of goods on the EU border, after which all the conference participants went to a bomb… pic.twitter.com/9n3TsKtG69