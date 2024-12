Украйна се похвали с нов робот с картечница (ВИДЕО)

Войните са двигател на иновациите - винаги. Когато се бориш за живота си, креативността стига нови нива.

Пореден пример от Украйна - украинското министерство на отбраната кодифицира и одобри за използване на нов украински роботизиран боен комплекс. Той е базиран на на верижна платформа, оборудван с 12,7 мм картечница Браунинг - името му е Droid TW 12.7:

The Ministry of Defense has codified and approved for operation the Ukrainian robotic combat complex on a tracked platform equipped with a Browning 12.7 mm machine gun - the Droid TW 12.7. https://t.co/hakMtfwd65 pic.twitter.com/bOBKVP9SI7

За руснаците "иновация" е и начинът, по който са оборудвани украинските окопи. В района на Велика Новоселка, Времеевско направление - един от най-горещите и трудни участъци на фронта, руски войници са "пленили" украински окоп и се дивят на условията в него:

Russian soldiers reached proper Ukrainian fortifications in the area of Velyka Novosilka in Donetsk Oblast and were shocked by the conditions.



"They're really living it up here! Look at this bunker! Unbelievable! Trenches three meters deep. All kinds of food here, damn it!"… pic.twitter.com/jkNDPFuMmo