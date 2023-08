Украйна си върна още военнопленници от Русия, някои са ранени (ВИДЕО)

Войниците са на възраст от 23 до 54 години, като сред тях има и двама офицери. Сред завърналите се от руски плен има и ранени войници, съобщи Ермак в "Телеграм".

"Всички освободени ще преминат курс на физическа и психологическа рехабилитация и реинтеграция и ще получат необходимото лечение с подкрепата на медицински специалисти", каза началникът на кабинета на президента.

"Thanks to our guys that I was able to return from this hell called captivity," one of the Ukrainian servicemen that was returned. He is visibily wounded. pic.twitter.com/iiA9vyBs7o