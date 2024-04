Украйна стои зад атаката в "Крокус": Русия продължава да гради тази теза (ВИДЕО)

Твърдението е поредното, с което режимът на Путин упорито насочва вниманието към позиция, че Украйна стои зад атаката в "Крокус Сити Хол": Патрушев: Следите от терористичната атака в "Крокус Сити" водят към украинските спецслужби

Друга такава "връзка", посочена от руските разследващи - на 24 февруари, 2024 година, т.е. на годишнината от старта на войната, "един от участниците" (напомняме, че никой от обвиняемите не е осъден, а са арестувани поне 13 души: Руските служби задържаха още трима души заради атаката в "Крокус" (ВИДЕО), пратил на организатора снимки на входовете на "Крокус Сити Хол".

Многократно вече западни източници, включително официално, посочиха "Ислямска държава" като отговорна за атентата, самата група също пое отговорност. Показаните сега снимки са с колажи, които се разпространяват от над една година, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.

Руските милиционери избягаха от терористите в "Крокус": Разкрития на свързван с ФСБ източник

🤡🤡 The Russian Investigative Committee has said that it allegedly found a photo of the Ukrainian military in the phone of one of the terrorists who attacked Crocus



The agency has published footage of disassembled phones, which the terrorists allegedly "tried to destroy". In… pic.twitter.com/oHTSKvT1BZ