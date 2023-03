Украйна свали 16 дрона през нощта, но руснаците убиха 4 души (СНИМКИ)

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, в град Ржищов при нападението са били частично разрушени общежитие и училище. Един човек е бил спасен изпод развалините, а към 7 ч. сутринта са затрупани поне още четирима души. Спасителите все още са на мястото на инцидента.

Among the dead in #Rzyshchiv is an ambulance driver who came to the site. Under the rubble are at least 4 people.



7 people were injured, including an 11-year-old child.