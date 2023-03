Резултати от руската офанзива при Авдеевка - купища трупове (ВИДЕО)

ОЩЕ: Пригожин не спира да бие тревога за Бахмут, Си Дзинпин не угоди на Путин (ВИДЕО)

(КАРТА) В последните почти 2 седмици впечатление направи засилената руска активност по отношение на Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк. Именно от боевете там обаче бяха показани кадри на окопи, пълни с убити и ранени руснаци – като доказателство какъв е успехът на руските атаки там. Показаните кадри са от позиции при Водяне, на юг от Авдеевка. Що се отнася до северния фронт там, бившият силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на доживотен затвор на първа инстанция в Хага заради свалянето на полет MH17 Игор Гиркин обясни защо не може да се говори за никакво обкръжение на Авдеевка все още – не е превзето Степово. Оттам минава жп линита, по която се осъществява украинската логистика за Авдеевка. Точно това сочат данните и от сутрешната сводка на украинския щаб – че са спрени руските атаки при Степово, при Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка, непосредствено на изток от Степово), при Бердичи (точно до Степово, на километър-два на запад), както и от юг – при Водяне (8 километра югозападно от Авдеевка), Северно, Първомайско, както и при Маринка и село Победа, на 30-тина километра южно от Авдеевка.

Сред руските военни блогъри вече текат ожесточени спорове колко важна всъщност е Авдеевка, след като в Курахово (25 километра западно от Донецк) и Карловка (16 километра северозападно от Авдеевка) украинската армия се е укрепила толкова здраво, колкото и в Авдеевка и ще може да оказва натиск спрямо Донецк – на това обръща внимание в дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Destruction of a Russian 240-mm self-propelled 2S4 Tyulpan near Mar'inka. Russia only has a handful of these heavy mortars. It is known that at least 5 of them were destroyed already. pic.twitter.com/ArElPMaD0F