Украйна свали руски Су-25 над Авдеевка, както и 11 дрона (ВИДЕО)

Военните добавиха, че руската армия продължава настъпателните си операции по посока на града. Според бригадата обаче операциите са неуспешни, а руските сили търпят значителни загуби на личен състав и техника.

Източната Донецка област в Украйна е мястото на най-ожесточените боеве във войната, тъй като Руската федерация се стреми да окупира целия регион.

Междувременно Военновъздушните сили на Украйна съобщиха днес, че са свалили 11 дрона "Шахед" иранско производство през нощта на 27 февруари. Според доклада 14 безпилотни самолета са били изстреляни от северно направление, като 11 от тях са били унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

