Доброволно на война: Грешката, за която Путин плаща скъпо (ВИДЕО)

На какво е заложил Путин, което му загуби ценно време – чрез ултранационалистични мрежи да се привличат идеологически отдадени хора към формирования като ЧВК Вагнер, както и да се формират "батальони от доброволци" на нива отделни окръзи в Руската федерация. Руският президент е заложил на тази опция, защото не е бил подготвен да обяви мобилизация в информационно отношение – т.е., не са били създадени условия руското общество да бъде убедено, предвид всички приказки за "ще превземем Киев за 3 дни", което се оказа розова мечта: Киев за 3 дни и най-бързият блицкриг в историята: Мокрите сънища на Русия преди година

Доброволните батальони обаче в голяма степен са провал, защото руското военно министерство оставя работата по формирането им на местните власти, бави се с обещани плащания и не екипира както трябва "доброволците". Това е исторически предопределено – още през 2018 година руското военно министерство опита да формира доброволчески резерв, като привлече уволнили се от активна военна служба с договори. Резултатът – само 7000 такива резервисти, във формированието "БАРС", което сега се бие по линията Сватово – Кремена в Луганска област, посочва в свой анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. А според украинското разузнаване, във формированието "БАРС" масово се мобилизират затворници.

ОЩЕ: Беларуски партизани удариха един от най-важните руски самолети (СНИМКА)

Развитие на военните действия в Украйна

The battery of control and artillery reconnaissance of the 110th brigade destroys the Russians. The video is sped up. pic.twitter.com/I3PubzVSFO — Paul Jawin (@PaulJawin) February 26, 2023

(КАРТА) Много интересно стоят твърденията на два от най-известните руски военни канали в Телеграм - "Рибар" (свързван с Пригожин) и WarGonzo. Ако четеш първия, оставаш с впечатлението, че от север руснаците на практика са овладели всичко важно за логистиката на Бахмут – включително категорично твърдение, че село Ягодно (на 2 километра северно от града) е превзето и само по третокласния път от село Хромово имало безопасни доставки за защитниците на Бахмут. Само че WarGonzo, списван от стъпилия на мина в Донбас Семьон Пегов, съобщава за атаки на ЧВК Вагнер от север откъм Ягодно и Подгородно и от юг откъм Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), но без да казва, че тези позиции са изцяло под руски контрол. Нещо повече – украински източници съобщават за контраатака на украинската армия по руски позиции на север от Бахмут.

Bakhmut. Close-quarters combat. The Russians hid in the basement, but were identified and destroyed in time. pic.twitter.com/rfpCW81gHj — Paul Jawin (@PaulJawin) February 26, 2023

(КАРТА) Пегов посочва, че имало украинска контраатака в посока Клещеевка, по пътя H-32. Украински източник пък съобщава, че при Ивановско имало пробив – в посока към гробищата на Бахмут, на юг от бензиностация по пътя Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут и там украинските позиции са под натиск. А "Рибар" говори как руснаците си върнали част от загубените позиции в близост до Т0504, без уточнение къде точно, но и че боеве има в покрайнините на село Красно. Освен това, ЧВК Вагнер се окоповали недалеч от прелеза над река Бахмутка.

Всичко това, в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия изглежда така – украинските позиции при Ягодно, Дъбово-Васильовка (6 километра северно от Бахмут и на запад от Ягодно) и Ивановско са удържани. Показателно е и, че украинците посочват като места, където руската артилерия е извършвала обстрели, още Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) и Курдюмивка (15 километра южно от Бахмут) тоест има постоянна промяна на картината на бойното поле и нестихващи украински контраудари по места.

(КАРТА) По отношение на Авдеевка, руснаците не са се отказали да заобиколят от юг, покрай Маринка и през село Победа (32 километра югозападно от Авдеевка), но нямат успех. В самата Маринка (27 километра югозападно от Авдеевка) няма промяна – боеве близо до северния вход на градчето и в центъра му. Всички важни руски източници говорят за "напредваме" тоест е ясно, че успехи нямат.

Strike on the Russian infantry. pic.twitter.com/K3NaU6U3FE — Paul Jawin (@PaulJawin) February 26, 2023

(КАРТА) При Угледар (Въгледар, Вухледар), е имало опит за руска атака през вилната зона откъм Николско, парирана успешно от украинците – за това съгласие има в информационните източници и от двете страни.

(КАРТА) В Луганска област е относително по-спокойно – Новоселовка, Площанка и Билохоривка са основни точки на боеве, но не толкова интензивни. Изглежда това се дължи на факта, че руснаците хвърлят най-много усилия да превземат Бахмут.

ОЩЕ: Готви се западен пакт за Украйна, подобен на НАТО, при Бахмут ври и кипи (ВИДЕО)