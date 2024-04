Украйна тръгва на война с Европа, ако Путин я завладее: Предупреждение от Полша (ВИДЕО)

Думите на Сикорски са образни и предупреждение – че Европа може да спре режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин преди да се наложи да се бие армият аму на своя територия.

Ако Путин превземе Украйна, ще направи това, което Хитлер направи като покори Чехословакия – той ще овладее индустрията на Украйна, ресурсите ѝ, включително хората ѝ, а след това ще ги мобилизира и ще продължи войната с нови сили. "По-добре да го спрем на 500-700 километра преди това", предупреди Сикорски.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете остава много висока. За денонощието украинците са регистрирали 115 бойни сблъсъка – с 16 по-малко на дневна база. На практика двойно обаче са намалели бомбардировките от руска страна – 47 за последните 24 часа спрямо 82 предишното денонощие.

Интересното е, че след 3-4 дни на бурни руски атаки в направлението на запад от Авдеевка, през последните 24 часа руският фокус се измества в Бахмутското направление – към Часов Яр. В това направление украинците отчитат 33 отбити руски пехотни атаки (по целия южен фланг Ивановско – Клещеевка – Андреевка /5-10 километра югозападно от Бахмут/ и в източното предградие "Нови канал" на Часов Яр). В Авдеевското направление (Покровското направление от руска гледна точка) има 24 отбити руски пехотни атаки – украинският генщаб изрично посочва, че там има силни руски бомбардировки (от север на юг линията Архангелск – Новокалиново – Очеретино – Соловиево – Сокол – Семьоновка – Орловка – Нетайлово). 20 руски пехотни атаки са спрени в Новопавловското направление (на запад от Маринка – Константиновка и Григоровка; на югозапад от Угледар и южно от Велика Новоселка – Урожайно). В Лиманското направление са спрени 13 руски пехотни атаки, а в Купянското – 9.

(КАРТА) И Очеретино вече е в руски ръце – това твърди политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке на база геолокализирани видеокадри от бойни действия. Популярният украински телеграм канал Deep State обобщава ситуацията, като посочва, че в Очеретино положението е най-трудно – има руски частичен успех при Керамик, но в Новопавловското направление като цяло нещата не се променят особено. Според сводката, руснаците не гледат да завият на юг и да прекършат окончателно Бердичи, а се насочват към магистрала H-20 и Константиновка. Този вариант за "сливане" на фронта с крайна мисъл напредък към агломерацията Славянск-Краматорск беше вече обсъждан от ISW: Русия напредва: Къде ще е следващият голям удар на фронта? (ВИДЕО)

Интересното е, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар" пише в дневния си обзор за Очеретино в смисъл, че селото още не е изцяло под руски контрол – още имало боеве в североизточната част. А за Часов Яр каналът казва следното: "Позиционни боеве в източните покрайнини", въпреки данните за увеличаваща се руска активност.

Yet another blyatmobile leading a Russian mechanized column. One tank and an armored carrier were destroyed with the help of FPVs, Bakhmut direction. pic.twitter.com/xRmotsrwKr