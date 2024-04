Русия напредва: Къде ще е следващият голям удар на фронта? (ВИДЕО)

Какво предстои на фронта - част от пъзела се нарежда в следващите редове.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има изключителен бум на интензивността на боевете. Украинците са регистрирали цели 131 бойни сблъсъка по целия фронт за изминалите 24 часа. За сравнение, предишното денонощие бяха 88. Най-горещо е на запад от Авдеевка (Покровското направление) – цели 55 отбити руски пехотни атаки, като украинскияг генщаб де факто потвърждава отстъплението в това направление, което се вижда от няколко дни (сега линията на боеве е Арахангелско – Керамик – Очеретино – Новокалиново – Сокол – Калиново – Соловиево – Уманско - Семьоновка): Бум: Руски самолет и военен склад са заличени. Сирски отчете загуби и успехи (ВИДЕО)

JDAM strikes at Russian concentration points in the Donetsk region and Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/wJh5gKpAre