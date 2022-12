Украйна твърди, че е свалила 14 дрона за денонощие, но в Запорожие има ранени

"През изминалото денонощие нашите войски свалиха 14 дрона Шахид-136, 1 Oрлан и 2 други, които все още не сме идентифицирали", гласи съобщението на ВСУ.

Във вторник западен служител заяви пред CNN, че през последните седмици Русия е "изчерпала" иранските бойни дронове, но Кремъл очаква "ново снабдяване". Руските сили използват различни дронове, произведени в Иран, за нападения срещу инфраструктурата на Украйна. "Шахид" е един от най-широко използваните модели.

През ноември Иран призна, че е изпратил ограничен брой безпилотни летателни апарати на Русия в месеците преди началото на инвазията в Украйна. Техеран и Москва дори са сключили сделка за завод на територията на Руската федерация, в който тя да произвежда собствени дронове.

ОЩЕ: Русия и Иран със сделка за завод за военни дронове на руска територия, казват от САЩ

Рано в сряда обаче две села в южната украинска област Запорожие са били ударени с безпилотни самолети и ракети С-300, при което са ранени трима души, съобщи областният управител Олександър Старух в публикация в Telegram.

⚡️Russian forces strike Zaporizhzhia Oblast with drones, missiles overnight on Dec. 7.



Two communities in Zaporizhzhia Oblast were hit with Russian drones and S-300 missiles, Oleksandr Starukh, the region's governor, reported on Telegram.