Украйна взриви руски влак с военна техника в Запорожка област (ВИДЕО)

Успешна украинска операция на терен, със саботаж и обстрел с ракетна система за залпов огън HIMARS, е станала в Запорожка област. За това съобщи украинският военен експерт Александър Коваленко, който даде повече подробности в официалния си канал в Телеграм за случилото се.

Според Коваленко, украинската армия е успяла да взриви участък от жп линията между Камиш Заря и Верхний Токмак и то в момент, в който оттам е минавал руски дизелов влак, натоварен с руска военна техника. Използвани са противопехотни мини - в резултат няколко вагона са се преобърнали, влакът е дерайлирал. Операцията е на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) - унищожени са 40 вагона с гориво за руската армия:

🚨 Minus 40 fuel tanks worth $4M: Ukraine’s Security Service and Defense Forces destroyed a Russian train in occupied Zaporizhzhia region.



On Dec. 14, a multi-phase special op targeted a key supply route from Crimea. SBU sabotaged the tracks, stopping the fuel train. HIMARS then… pic.twitter.com/nZuyV5624w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

Това обаче не е всичко - след това, по думите на Коваленко, е нанесен удар с ракетна система за залпов огън HIMARS по дерайлиралия влак. И всичко това е станало, след като това денонощие руската армия хвърли 15 управляеми авиационни бомби по Запорожка област, главно в западната ѝ част - линията Работино - Орехов, откъдето украинците неуспешно опитаха да пробият през 2023 година в посока Токмак и Мелитопол.

Още: Бомба е предизвикала влакова катастрофа в Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

🚨 Minus 40 fuel tanks worth $4M: Ukraine’s Security Service and Defense Forces destroyed a Russian train in occupied Zaporizhzhia region.



On Dec. 14, a multi-phase special op targeted a key supply route from Crimea. SBU sabotaged the tracks, stopping the fuel train. HIMARS then… pic.twitter.com/nZuyV5624w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

Няма руска офанзива към град Запорожие

За пореден път, ръководителят на военновременната администрация на Запорожка област Иван Федоров, който преди руската пълномащабна инвазия беше кмет на Мелитопол, подчерта, че няма мащабна руска офанзива към град Запорожие. Става въпрос за локални руски операции, целящи да предизвикат паника, подчерта той: Русия тази нощ: Атака с дронове и влакова катастрофа (ВИДЕО и СНИМКА)

Zaporizhzhia officials dismiss rumors of a Russian offensive on the city.



“We’ve been hearing this since September—October, November, now December. It’s all psychological ops, and society shouldn’t react to it,” said Ivan Fedorov, head of Zaporizhzhia's regional administration. pic.twitter.com/6t5tzI9KkF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

ЗАГЛАВНА СНИМКА: АРХИВ