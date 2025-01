Украйна за опожарените обекти в две руски области: Там тайно се произвежда оръжие (ВИДЕО)

Атаките с дронове срещу предприятията „Ингрия Тех“ в Ленинградска област и „Пласт Фактор“ в Ростовска област на Руската федерация, са били насочени към обекти, използвани тайно от Русия за военно производство. Това заяви ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията Андрий Коваленко в Telegram.

„Русия представя тези заводи за обикновени, опитвайки се да скрие истинското им производство. Но всичко е известно“, допълва той и не предоставя повече подробности.

През нощта на 9 срещу 10 януари отново имаше атака с дронове на Украйна срещу Русия, като според руското военно министерство над Ростовска област били свалени 16 безпилотни летателни апарата, а за Ленинградска не се съобщава нищо. Общо били прехванати и унищожени 40 дрона.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар призна за проблеми в „промишлено предприятие“ при село Крим. Там бил потушен пожар на площ от 2000 кв. метра. А в Чалтир също бил потушен пожар. Обект на нападение е бил „Пласт Фактор“. Това е предприятие, за което се твърди, че произвежда строителни материали, предимно PVC.

According to Ukraine’s Center for Countering Disinformation, the attacks on Gatchina’s "Ingria Tech," "PlastFactor," and the Chaltyr Brick Plant (Rostov region) targeted sites secretly used by Russia for military production.



