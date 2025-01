Украйна започна нови контраатаки в Курск, руските военни блогъри са в паника (ВИДЕО)

Украйна поднови настъпателните операции в Курска област на Русия, където от август насам провежда трансгранична кампания. Въоръжените сили на нападнатата от диктатора Владимир Путин страна възвръщат познатото темпо в региона и според руски източници са започнали контраатаки - например към Болшое Солдатско. Селището се намира североизточно от Мартиновка. Няколко руски източника твърдят също, че от Леонидово продължава настъпление на украинците. Това е западно от Малая Локня.

"Курск, добри новини. Русия получава, каквото си заслужава", написа междувременно ръководителят на офиса на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак.

Several Russian sources also claim there is an ongoing offensive coming from Leonidove in the Kursk region. pic.twitter.com/b69E8HD2wp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Още: Неочаквано: В Курск руснаците имат повече доверие на украинската армия, отколкото на руската

„За да се противопоставят на настъпващите руски сили в посока Курск, украинските войски предприеха контраатака около 9:00 ч. московско време“, съобщава руското министерство на отбраната.

Има и визуални потвърждения на съобщенията за украински бронирани колони, пробиващи руските позиции в Курска област. Все още няма ясни данни за успех, тъй като руснаците масово отричат. В случая става дума за атака към Пушкарно - район, в който руснаците наскоро отблъснаха украинските сили:

More visual confirmation of what is reported as Ukrainian forces attacking in the Kursk region. This axis of attack is towards Pushkarnoe, an area where Russians recently pushed back Ukraine a bit. pic.twitter.com/4jz645RBXQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Паника сред руските блогъри

В някои руски Z-канали се появява информация, че украински части са установили контрол над село Бердино - една от най-източните части в руския регион, докъдето стигна офанзивата на украинците. Това се оспорва от някои военни блогъри, но е ясно, че се водят тежки боеве (КАРТА).

Има и кадри, показващи, че руската авиация явно е много активна в отблъскването на украинските атаки:

More footage from Ukrainian columns trying to advance into Russian positions in the Kursk region. Russian channels report of heavy fighting in/near Berdin. pic.twitter.com/vGpkgivkiY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

„Врагът напредва край Суджа към Бердино, Болшое Солдатско и Пушкарно, но търпи загуби. Ситуацията остава напрегната, като все още няма ясна индикация за основното направление на атаката“, пише руският военен блогър "Военкор Котенок".

„По посока на Болшое Солдатско украинците приземиха 70 души в гората... Има много дезинформация. Ситуацията е трудна", пише военният Telegram канал "Архангел Спецназа Z".

Руският канал "Дневникът на десантчика" добавя в тон, който сочи към отстъпление: "Не е необходимо да се всява паника и да се сее обезсърчение в Курска област. Това са военни действия, тук се случва така, че някъде настъпваме, някъде отстъпваме, за да спечелим голяма битка".

Според руски източници украинските части също атакуват към Тьоткино. Това село се намира точно на границата с Украйна и е заобиколено от река Сейм. В началния етап на "Операция Курск" Украйна се опита да го обкръжи, като взриви мостове там, но не успя. „Украинските въоръжени сили атакуват и в района на Тьоткино, където врагът се опитва да притисне нашия гарнизон от две страни. Съществува голяма вероятност (ако вкарат допълнителни сили в битката тук) скоро да загубим Тьоткино“, пише руският военен блогър Юрий Подоляк.

Контраатаки и в района на Покровск

Не е само Курск - руснаците съобщават за локални контраатаки на украинските сили и в посока Покровск, най-горещия сектор на фронта в Украйна. Съобщава се, че украински части се придвижват от Воздвиженка, източно от града.

Какво се случва на фронта, четете в нашия ежедневен обзор: Щурмовете с танкове стават самоубийствени за Русия: Загубите ѝ с числа и примери (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руснаците натискат по границата

Украинският доброволец и активист Серхий Стерненко съобщава, че в същото време руснаците атакуват към държавната граница на Украйна при Сумска област. „Въпреки че все още няма значителен напредък, има тенденция към увеличаване на усилията“, посочва той.

Ukrainian volunteer and activist Serhii Sternenko reports that at the same time, Russians are attacking towards the state border of Ukraine in the Sumy region.



"While there is no significant advancement yet, there’s a trend toward increased efforts." pic.twitter.com/INb2m50oA2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Пожар в Русия остави хиляди без ток

Междувременно стана ясно, че през нощта на 4 срещу 5 януари е избухнал пожар в трансформаторна подстанция в Апшеронск, Краснодарския край на Русия. Съобщава се, че 55 000 руснаци са останали без ток.

A bright fire broke out at a transformer substation in Apsheronsk, Krasnodar Krai, overnight. It is reported that 55,000 Russians were left without power. pic.twitter.com/ZiVkfK47pc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2025

Не са ясни причините за случилото се. Припомняме, че руското военно министерство съобщи за 61 свалени дрона тази нощ.

Още: Путин се стреми да убие Зеленски, преди Тръмп да поеме властта: Украински журналист