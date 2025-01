Щурмовете с танкове стават самоубийствени за Русия: Загубите ѝ с числа и примери (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили са унищожили или повредили над 3000 руски танка и почти 9000 бронирани машини през 2024 г. По-конкретно - данните на Генералния щаб на украинската армия сочат, че става дума за 3689 танка, 8956 бойни машини на пехотата, 13 050 артилерийски системи и 407 системи за противовъздушна отбрана. Според съобщенията руските сили са загубили най-малко 197 танка, 661 бронетранспортьора (БТР) и 65 артилерийски системи с калибър над 100 мм по цялата фронтова линия през периода на засилени настъпателни операции в Донецка област през септември и октомври 2024 г. и вероятно са претърпели по-висок процент загуби на танкове и бронирани машини през юни и юли. Тогава те провеждаха механизирани нападения в западната част на Донецка област няколко пъти седмично, които често водеха до големи загуби, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Настоящите темпове на производство на бронирани машини и танкове в Русия показват, че подобни загуби вероятно ще бъдат непосилни в дългосрочен план - още повече, че Москва продължава да прибягва до запасите си от съветската ера. Украинският военен наблюдател Константин Машовец, който е служил в генщаба, заяви през февруари 2024 г., че руската отбранителна база може да произвежда 250-300 „нови и напълно модернизирани“ танка годишно и може да ремонтира около 250-300 допълнително повредени танка на година, което е далеч под оценката на Украйна за 3600 руски танка, загубени през 2024 г.

Британският мозъчен тръст Международен институт за стратегически изследвания (IISS) също така съобщи през февруари 2024 г., че Русия вероятно е в състояние да поддържа темпа на загубите на превозни средства по това време (над 3000 бойни бронирани машини, включително танкове, бронетранспортьори и бойни машини на пехотата годишно от 2023 г. и близо 8800 между февруари 2022 г. и февруари 2024 г.) за поне две-три години - т.е. до около февруари 2026 г. или 2027 г., като основно ремонтира превозни средства от складовете от съветската епоха.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

На 22 декември източник от социалните мрежи, който следи руските военни складове чрез сателитни снимки, сподели актуализирана оценка на руските складове за танкове и бронирани машини и прецени, че силите на диктатора Владимир Путин разполагат с 47% от предвоенните си танкови резерви, 52% от предвоенния брой бойни машини на пехотата и 45% от предвоенните резерви на бронетранспортьори, останали на склад към неуточнена дата. Източникът, цитиран от ISW, твърди че руските сили са използвали повечето от по-новите си танкове Т-90 и Т-80, но все още разполагат с по-голямата част от по-старите си машини на склад, въпреки че някои от тях вероятно са силно деградирали под въздействието на атмосферните условия и времето.

През последните седмици руските сили използват по-малко бронирани машини при нападения в най-активните райони на фронтовата линия, вероятно с цел да запазят тези превозни средства, защото съветските запаси намаляват. Танковите атаки на фронта стават все по-"самоубийствени" за руснаците и водят до "нулеви резултати" поради действието на дроновете, пише анализаторът на Forbes Дейвид Акс. Това все пак не означава, че руските войски не могат да напредват. Те хвърлят в боя пехота, подкрепяна от артилерия и дронове, и бавно се придвижват напред.

Майкъл Кофман, старши научен сътрудник във фондация "Карнеги" във Вашингтон, обяснява, че руснаците клонят към нова доктрина, наречена "първо пехотата". Причината - отчасти за да намалят загубите на оборудване, но и поради общата невъзможност да се пробие подготвена отбрана, покрита от "вездесъщите разузнавателни и атакуващи дронове". Разпръснатата пехота е по-трудна за поразяване от дългите редици превозни средства, анализира той.

В същото време някои руски командири продължават да изпращат своите танкове и бойни машини на пехотата в безсмислени атаки, но, както се оплакват руските блогъри, "те не печелят нищо, губят всичко и осигуряват весело видео съдържание за украинските въоръжени сили". Преминаването на руснаците към пехотни атаки принуждава украинците да отблъскват тези атаки със собствената си пехота. Обаче в условията на недостиг на хора, за да попълнят загубите и едновременно с това да формират нови подразделения, украинските военни започват да изпращат на фронтовата линия специалисти от своите спомагателни части.

"По ирония на съдбата, привличането на оператори на дронове, които да подсилят пехотните части, е подход за противодействие на руските пехотни атаки, който рискува да отслаби самите сили, които принудиха руснаците да атакуват предимно с пехота. Ако украинските командири изпратят твърде много оператори на дронове на фронтовата линия, за да се сражават като пехота, те може по невнимание да осигурят по-добри условия за руските танкове и БТР-и да атакуват отново", отбелязва анализаторът на Forbes.

През тази година въоръжените сили на Украйна ще разгърнат изцяло на бойното поле дронове с изкуствен интелект, заяви Юрий Федоренко - командир на безпилотния батальон "Ахил" от 92-ра отделна щурмова бригада. "Това означава изключително прецизни групови удари по различни военни цели. В момента се осъществява комуникация не само в рамките на Силите за отбрана, но и с производителите", посочи той.

This year, Ukraine’s Armed Forces will fully deploy AI-powered drones on the battlefield – Yuriy Fedorenko, commander of the Achilles UAV battalion of the 92nd Separate Assault Brigade said. “This means highly precise group strikes on various military targets. Communication is… pic.twitter.com/qtpFfFaGNy

На този фон - руснаците заснеха собствена разбита колона с военна техника. Виждат се огромни количества унищожени танкове, ПВО и бронетранспортьори, като точната локация не е упомената.

Увеличава се интензивността на бойните действия по протежение на фронта - през изминалото денонощие са се състояли 179 сражения, което е с 31 повече спрямо 3 януари. След като наскоро за първи път от 20 ноември 2024 г. имаше два дни с около 100 пуснати от руснаците авиобомби КАБ, включително предходното денонощие, сега те са по-малко - 72. Изстреляните снаряди за изминалите 24 часа са с 1000 по-малко - около 4000, гласи сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 5 януари.

Най-горещо, разбира се, е в Покровското направление, където според украинския генщаб са били спрени 45 руски пехотни нападения. На второ място по интензивност на сраженията са боевете в Курска област на Русия, където от август насам Въоръжените сили на Украйна държат контрол в определени части – там е имало 33 руски атаки, 17 въздушни удара и 336 изстреляни артилерийски снаряда към украинските позиции.

В Кураховското направление (град Курахово на практика падна под руски контрол), което е южно на Покровското, са станали 28 руски нападения – всички от които отблъснати, твърди генщабът на Украйна. А в спомагателното направление от юг – Времеевското – руските сили са провели 17 атаки. В Лиманското направление е имало 16 нападения, а в Торецкото - 11.

(КАРТА) След кратка пауза руснаците подновиха атаката към Покровск, където дилемата е дали да се атакува градът фронтално, или да се прави обкръжение (второто ще отнеме повече ресурси). Целта им е да заобиколят Покровск, твърдят украински източници. Вовково, югозападно от Покровск, е преминало под руски контрол, както и районът на юг от Лисовка, който досега беше "сива зона".

Преглед на ситуацията при Купянск въз основа на нови геолокализирани кадри показва бързи руски успехи:

Kupyansk direction



Review of the situation based on new geolocated footage. It is not that Russia has conquered this all of a sudden, but there was very little footage from this direction. The situation on our map turned out to be outdated and has now been updated. pic.twitter.com/6p5GrXmBl2