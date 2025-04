Унгария се отрече от съда, издирващ Путин и Нетаняху, но "скъсването" няма да настъпи скоро

Във вторник, 29 април, унгарският парламент одобри оттеглянето на страната от Международния наказателен съд (МНС). Будапеща смята, че институцията е загубила своята безпристрастност, по думи на унгарския министър на външните работи Петер Сиярто. Правителството на Унгария в началото на април обяви, че ще предприеме този ход, като това стана малко след посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Срещу него има издадена заповед за арест от МНС - заради извършени военни престъпления в Ивицата Газа. Издирван от съда в Хага е и руският диктатор Владимир Путин - за незаконно отвличане на украински деца.

Още: Унгария се оттегля от Международния наказателен съд в Хага

„Унгарският парламент току-що гласува за оттегляне от Международния наказателен съд. С това решение ние отказваме да бъдем част от политизирана институция, която е загубила своята безпристрастност и надеждност“, написа Сиярто в социалните мрежи.

The Hungarian Parliament just voted to withdraw from the @IntlCrimCourt. With this decision, we refuse to be part of a politicized institution that has lost its impartiality and credibility. pic.twitter.com/C9dit8xaB8