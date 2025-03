"Унищожава цели по въздух, суша и вода": Украйна показа новия морски дрон "Катран" (ВИДЕО)

Украинският отбранителен технологичен клъстер Brave1 представи нов многоцелеви военноморски дрон, наречен „Катран“, разработен от Military Armored Company HUB. Според министъра на цифровата трансформация на Украйна Михайло Федоров на 25 март подробностите за мисиите на дрона остават класифицирани, но той вече е доказал своята ефективност при морски операции. „Катран“ е предназначен за автономни операции в морска и крайбрежна среда, способен да изпълнява ударни и разузнавателни мисии на далечни разстояния. Той разполага с вградени възможности за електронна война, включително автоматизирано разпознаване на заплахи и разгръщане на противодействие.

